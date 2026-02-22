Audi: Το RS 5 έγινε plug-in hybrid, με 639 ίππους και 80 χλμ. ηλεκτρικά

Το πρώτο υψηλών επιδόσεων plug-in υβριδικό μοντέλο της Audi Sport είναι γεγονός.

Το νέο RS 5 συνδυάζει έναν V6 2.9lt twin-turbo κινητήρα βενζίνης με απόδοση 510 PS (375 kW) και έναν ηλεκτροκινητήρα 130 kW12, που συνεργάζονται με ένα υβριδικό, 8άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αποδίδοντας συνολική ισχύ 639 PS.

Πολύ σημαντικό είναι ότι φέρει ένα εντελώς νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης quattro με Dynamic Torque Control, το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρομηχανικό σύστημα κατανομής ροπής στον πίσω άξονα, σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Ένας ενεργοποιητής, γρανάζια overdrive και ένα νέο διαφορικό συνδυάζονται για να μεταφέρουν έξυπνα τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών. Το κάνουν σχεδόν πλήρως μεταβλητά και ανάλογα με την οδηγική κατάσταση. Μια μονάδα ελέγχου επανυπολογίζει τη βέλτιστη κατανομή ροπής μεταξύ των πίσω τροχών κάθε 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου – συχνότητα 200 Hz. Με απλά λόγια, η ηλεκτρομηχανική κατανομή ροπής είναι ο αόρατος μαέστρος που διευθύνει μια ορχήστρα επιδόσεων και διασφαλίζει οδηγική απόλαυση και ασφάλεια όπως ποτέ άλλοτε.

Το νέο κεντρικό διαφορικό έχει προφόρτιση που παραμένει πάντα μερικώς κλειδωμένη, διαχειριζόμενο τη διαμήκη κατανομή ροπής.

Το Audi RS 5 είναι περίπου 9 εκατοστά φαρδύτερο από το βασικό μοντέλο A5, έχει φουσκωμένα φτερά και μυώδη στάση. Το τρισδιάστατο Singleframe με μάσκα σε σχήμα κηρήθρας και Air Curtains για τον έλεγχο της ροής του αέρα κυριαρχούν στο μπροστινό μέρος. Στο πίσω μέρος, ο αεροδυναμικός διαχύτης και οι ματ οβάλ απολήξεις εξάτμισης του συστήματος εξάτμισης RS sport εξασφαλίζουν ένα σπορ φινίρισμα. Την εμφάνιση του αυτοκινήτου ενισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, οι σκούροι προβολείς Matrix LED και η ψηφιακή υπογραφή φώτων ημέρας σε σχέδιο καρό σημαίας.

Στα χαρακτηριστικά του Audi RS 5 ξεχωρίζουν οι βελτιστοποιημένοι και ειδικοί για RS εμπρός και πίσω άξονες, η σπορ ανάρτηση RS με καινοτόμα αμορτισέρ διπλής βαλβίδας, το σύστημα διεύθυνσης ρυθμισμένο για RS, οι μεγάλες ζάντες 20 και 21 ιντσών με ειδικά ελαστικά και τα ισχυρά χαλύβδινα ή κεραμικά φρένα. Η τεχνολογία διπλής βαλβίδας επιτρέπει στα αμορτισέρ να παρέχουν από τη μια πολύ άνετη οδήγηση και από την άλλη μια εξαιρετικά σπορ εμπειρία οδήγησης. Μειώνει αισθητά την κλίση και την κύλιση και σημαίνει ότι τα αμορτισέρ ανταποκρίνονται πολύ γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οδοστρώματος.

Το προαιρετικό πακέτο Audi Sport για τα νέα RS 5 Avant2 και RS 5 Sedan1 είναι η επιτομή του σπορ χαρακτήρα. Προσθέτει αποκλειστικά στοιχεία όπως εξατομικευμένους, δυναμικούς προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, καθώς και δίχρωμες ζάντες 21 ιντσών σε μαύρο χρώμα με διαμαντένια κοπή και ματ πινελιές. Ένα σπορ σύστημα εξάτμισης RS και η αυξημένη τελική ταχύτητα των 285 χλμ./ώρα εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη απόδοση. Το αποκλειστικό εσωτερικό διαθέτει για πρώτη φορά ραφές σε Serpentine green και ορείχαλκο. Το πακέτο προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα επιλογών εξατομίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλικής βαφής Bedford green. Κεραμικά φρένα RS με δαγκάνες σε μπρονζέ χρώμα και στοιχεία καμουφλάζ από ανθρακονήματα ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Εξάλλου, η νέα λειτουργία οδηγικής εμπειρίας Audi είναι στάνταρ εξοπλισμός. Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν λεπτομερή ανάλυση των διαδρομών που διανύουν, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη αφής MMI 14,5 ιντσών. Στην πίστα αγώνων, μπορούν επίσης να αναλύσουν και να αποθηκεύσουν τους χρόνους τους.

Οι παραγγελίες για αγορά ανοίγουν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2026.