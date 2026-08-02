Ήρθε το ηλεκτρικό Mazda CX-6e με ιαπωνική φιλοσοφία και συμπεριφορά

Η εισαγωγική εταιρεία της Mazda στην Ελλάδα, ο όμιλος Συγγελίδη, έφερε και το μεσαίο μεγέθους αμιγώς ηλεκτρικό CX-6e.

Πρόκειται για ένα SUV μήκους 4,850μ., πλάτους 1,935μ., και ύψους 1,620μ., το οποίο έχει λανσαριστεί στην Κίνα με άλλη ονομασία.

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Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, της Mazda, απαντάται σε ένα τολμηρό σχήμα, με φωτιζόμενη signature wing, έντονους ώμους και ρευστή σιλουέτα, που περιβάλλεται από περιμετρικά προστατευτικά σε μαύρο χρώμα, ίδιο με τις μπροστινές κολόνες. Έχει αρκετά επιθετικό ρύγχος, και πίσω η αεροτομή συμβάλλει στη βελτίωση της αεροδυναμικής, ενώ αεροδυναμικά χαρακτηριστικά έχουν και οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου.

Η καμπίνα είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με την ιαπωνική φιλοσοφία «Ma», όπου στο κόκπιτ συναντάμε μία εντυπωσιακή οθόνη αφής 26 ιντσών με dual-split λειτουργία, μεγάλο Head-Up Display, φωνητικό χειρισμό σε εννέα γλώσσες, gesture control, Wireless Apple CarPlay και Android Auto.

Ευρύχωρο το εσωτερικό χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,902μ., ποιοτικά τα υλικά σε πλαστικά και ταπετσαρίες, με δέρμα παντού και διάτρητο στα καθίσματα που είναι θερμαινόμενα και αεριζόμενα.

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Το πορτ-μπαγκάζ χωρά 468 λίτρα αποσκευών, ενώ κάτω από το μπροστινό καπό υπάρχει έξτρα χώρος – frunk – 80 λίτρων.

Διαθέσιμη και η ειδική εφαρμογή Mazda6e & CX-6e App που προσφέρει δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, όπως διαχείριση φόρτισης και Bluetooth key sharing.

Το Mazda CX-6e εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, που αποδίδει ισχύ 190 kW / 258 PS, με 290 Nm άμεσα διαθέσιμης ροπής.

Επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 185 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία 78 LFP προσφέρει αυτονομία έως 484 χλμ., και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 200 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ ο onboard φορτιστής 11 kW AC υποστηρίζει άνετη φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους σταθμούς.

Πισωκίνητο, καλοζυγισμένο, και με προφίλ οδήγησης: Normal, Sport και Individual, το μοντέλο εφοδιάζεται με μια πλήρη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, φέρει 9 αερόσακους, Child Presence Detection, κάμερες υψηλής ευκρίνειας, ραντάρ και αισθητήρες για κάλυψη ολόκληρου του αυτοκινήτου.

Η τιμή αγοράς έχει οριστεί από τις 45.850 ευρώ, ωστόσο με το ελάχιστο της επιδότησης των 3.000 ευρώ, η τιμή γίνεται ελκυστικότερη.