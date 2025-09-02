Αυτά είναι τα φορτηγά και τα λεωφορεία μηδενικών ή ελάχιστων εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη

Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα που πληθαίνουν, και εν γένει όσα χρησιμοποιούν μεθόδους ηλεκτροκίνησης για μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές ρύπων, αλλά και τα ηλεκτρικά ή ηλεκτροκίνητα φορτηγά και λεωφορεία που αυξάνοντας με γοργούς ρυθμούς.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, επεκτείνοντας σταθερά το χαρτοφυλάκιο των οχημάτων μηδενικών εκπομπών ή χαμηλών εκπομπών (υδρογόνου).

Κι αυτά τα οχήματα δεν είναι πρωτότυπα, βγαλμένα από το μέλλον, αλλά ήδη είναι διαθέσιμα στην αγορά και κυκλοφορούν, έτοιμα να μεταμορφώσουν τις οδικές μεταφορές σε όλη την Ευρώπη.

Για να παρουσιάσει αυτήν την πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) παρουσιάζει την ανανεωμένη λίστα αυτών των οχημάτων βαρέως τύπου, υπογραμμίζοντας ότι:

Φορτηγά: Τουλάχιστον 45 διαφορετικά μοντέλα φορτηγών μηδενικών εκπομπών είναι τώρα διαθέσιμα, με τέσσερα νέα μοντέλα να εισέρχονται σε μαζική παραγωγή σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτά τα οχήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από αστικές και περιφερειακές παραδόσεις έως βαρέα φορτηγά μεγάλων αποστάσεων.

Λεωφορεία: Τουλάχιστον 20 μοντέλα λεωφορείων μηδενικών εκπομπών είναι διαθέσιμα σήμερα, με τρεις νέες προσθήκες σε μαζική παραγωγή από πέρυσι. Παρέχουν καθαρές και αθόρυβες λύσεις κινητικότητας για πόλεις, περιφέρειες και ολοένα και περισσότερο υπεραστικά και μακρινά ταξίδια.

Ωστόσο, ενώ οι κατασκευαστές επιτυγχάνουν αποτελέσματα, η ταχεία υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών εξακολουθεί να καθυστερεί. Η έλλειψη βασικών ευνοϊκών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου ενός πυκνού δικτύου σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού, υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων ισότητας κόστους που να εξισορροπούν τους όρους ανταγωνισμού για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, συνεχίζει να περιορίζει την υιοθέτησή τους στην αγορά και τη μεγαλύτερη εξάπλωσή τους.

Για να επιτύχει η Ευρώπη τους κλιματικούς στόχους της, είναι ζωτικής σημασίας η ετοιμότητα των κατασκευαστών για τα προϊόντα να συνοδεύεται από τις κατάλληλες υποδομές και επενδύσεις στην ανανέωση του στόλου, με πολιτική υποστήριξη.