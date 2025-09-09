Αυτά είναι τα τουρκικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ξεκινούν πωλήσεις στην Ευρώπη

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου – IAA Mobility 2025, στο Μόναχο, έκανε αισθητή την παρουσία της η τουρκική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Togg, παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα του έτοιμου για παραγωγή fastback sedan T10F.

Με τα πλήρως ηλεκτρικά SUV T10X και το T10F, η Togg εισάγει δύο μοντέλα στη γερμανική αγορά (αρχικά), καθώς υπάρχει πρόσφορο έδαφος πωλήσεων, με εκατομμύρια Τούρκους που ζουν και εργάζονται εκεί.

Σημειώνω ότι και τα δύο μοντέλα πέτυχαν την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στην αξιολόγηση ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP.

Το T10X βαθμολογήθηκε με 94% για την προστασία των ενήλικων επιβατών, με 85% για την προστασία των παιδιών, με 79% για την προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές) και με 80% για τα συστήματα ασφάλειας που προσφέρει.

Η βαθμολογία για το T10F είναι, αντίστοιχα: 95%, 85%, 78% και 80%.

Θα προσφέρεται σε πισωκίνητη έκδοση Stantard Range με ισχύ 218 και μπαταρία 52,4 kWh με αυτονομία έως 314 χλμ., η πισωκίνητη έκδοση Long Range αποδίδει 218 ίππους, επιταχύνει σε 7,4 δευτ. και με μπαταρία 88,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 523 χλμ., καθώς και σε τετρακίνητη έκδοση με δύο μοτέρ και ισχύ 435 ίππους, που με ίδια μπαταρία 88,5 kWh χαρίζει αυτονομία έως 468 χλμ.

Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το πλήρως ψηφιακό κόκπιτ, με μια τεράστια οθόνη, σχεδόν από τη μία έως την άλλη άκρη του ταμπλό (12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και 29 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας), και μια άλλη μικρή ψηφιακή οθόνη στην κονσόλα 8 ιντσών.

Από την άλλη, το T10F είναι ένα T10Χ αλλά σε sedan εκδοχή, με ίδιο εσωτερικό και ίδια μηχανικά μέρη.

Προς το παρόν η εταιρεία δεν αναφέρει αν θέλει να ξεκινήσει πωλήσεις και στην Ελλάδα.