Mini John Cooper Works – Δοκιμή: Αυθεντική δύναμη, μια βολίδα τσέπης

Από τις λίγες πραγματικά σπορ εκδόσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, και ειδικά τώρα. Και σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση ή τα υβριδικά μοντέλα συνεχώς αυξάνονται, η MINI διατηρεί το συμπαθέστατο και γρήγορο John Cooper Works… συμβατικό.

Είναι πασιφανές ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν εναρμονιστεί με τις επιταγές της σύγχρονης κινητικότητας, κάτι το οποίο μεταφράζεται στην πληθώρα ηλεκτρικών ή υβριδικών μοντέλων. Και μολονότι η MINI έχει κι αυτή προχωρήσει σε ηλεκτρικές εκδόσεις, μπορεί κάποιες φορές να ακολουθεί και διαφορετικό δρόμο, όπως κάνει με το John Cooper Works. Μια ευχάριστη έκπληξη, μια βολίδα τσέπης, ένα αυτοκίνητο γρήγορο που διατηρεί το συμβατικό μοτέρ.

Ίσως λοιπόν αυτό να δίνει μεγαλύτερη αξία στην κορυφαία έκδοση του οχήματος, που είναι επιθετικό όσο πρέπει, γρήγορο και τεχνολογικά προηγμένο. Η τέταρτη γενιά του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφοροποιημένη από την προηγούμενη, έχει πολλά κοινά σημεία με το Cooper S.

Το σημείο που κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον, είναι η κεντρική απόληξη της εξάτμισης, που φιλοξενεί μια βαλβίδα, παράγοντας έναν όμορφο ήχο όταν ο οδηγός έχει ορέξεις. Τα καυσαέρια φεύγουν από άλλη απόληξη, που είναι κρυμμένη πίσω από τον προφυλακτήρα, ένα… κόλπο που μας έχουν συνηθίσει πολλοί κατασκευαστές.

Οι κόκκινες γραμμές στο καπό, η κόκκινη οροφή, οι κόκκινοι καθρέπτες, τα σκούρα LED φωτιστικά μπροστά, τα πίσω φωτιστικά στην αγγλική σημαία, και οι περίτεχνες ζάντες που πολύ χαμηλού προφίλ ελαστικά, συνθέτουν μια διχρωμία αμαξώματος ιδιαίτερα όμορφη, με την κυματοειδή αεροτομή και τον διαχύτη να «τρομάζουν» τους επερχόμενους οδηγούς.

Ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι μπροστά. Με σβησμένο τον κινητήρα, οι περσίδες στη μάσκα και στην εισαγωγή αέρα είναι κλειστές. Μόλις όμως θέσεις σε λειτουργία το μοτέρ, τότε οι περσίδες ανοίγουν, για να ψύχεται το μοτέρ! Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό.

Εντός καμπίνας, παρά απλότητα, ξεχωρίζει η μεταλλική πλακέτα με την επιγραφή John Cooper Works σε ένα από τα τρία μπράτσα του δερμάτινου τιμονιού. Η χαμηλή θέση οδήγησης είναι ικανή να θυμίσει σε όλους πως πρόκειται για ένα σπορ αυτοκίνητο, και η μεγάλη οθόνη OLED κάνει όλη τη δουλειά και παραμετροποιείται. Θέλει, βέβαια, να βάλεις τα δικά σου χαρακτηριστικά, ώστε να σε αναγνωρίζει, διαφορετικά κάθε φορά θα πρέπει να συνδέεις το smartphone και να επιλέγεις τους σταθμούς που θέλεις στο ηχοσύστημα. Εχει και πλοήγηση και όλες τις λοιπές πληροφορίες που χρειάζεσαι. Αντί, δε, για πίνακα οργάνων, θα βρεις ένα καθρεπτάκι στο ταμπλό, μπροστά από τη θέση του οδηγού, με τις απαραίτητες ενδείξεις.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη και το κιβώτιο ταχυτήτων είναι πάλι διακόπτης, όπως και οι αλλαγές στις λειτουργίες οδήγησης (Experiences), που αλλάζουν και τον χρωματισμό.

Πίσω θα καθίσουν δύο επιβάτες, αρκεί οδηγός και συνοδηγός να μην είναι μεγαλόσωμοι και έχουν τα καθίσματα πολύ πίσω, αφαιρώντας πολύ χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Κάτω από το καπό βρυχάται ο 4κύλινδρος 2.0 TwinPower Turbo κινητήρας, με τη μέγιστη ισχύ να αγγίζει τους 231 ίππους με 380Nm ροπή, 60 περισσότερα σε σχέση με πριν. Συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και μπορείς να μαζέψεις τα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτ., με την τελική να σταματά στα 250 χλμ./ώρα.

Αρκετά γρήγορο για τα 1.400 κιλά που ζυγίζει και επειδή κάτι έπρεπε να έχει αλλάξει, αυτό αφορά τη βελτίωση του εμπρός άξονα, καθώς έχει αυξηθεί το αρνητικό κάμπερ και η ακαμψία του αμαξώματος. Αυτά τα δύο στοιχεία, είναι υπεραρκετά προκειμένου το αυτοκίνητο να υπακούει άμεσα και αμέσως στις επιθυμίες του χειριστή σε στροφιλίκια και γρήγορες ταχύτητες,. Το σύστημα διεύθυνσης οδηγεί το John Cooper Works στη σωστή κατεύθυνση, με την πρόσφυση να είναι καλύτερη από πριν, έστω και αν ακολουθούν ξαφνικές αλλαγές κατεύθυνσης.

Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, αφού αν κάποιος θελήσει να κινηθεί ταχύτερα και παιχνιδιάρικα, δεν έχει απλά τίποτε άλλο, παρά να το κάνει.

Μολονότι το τιμόνι δεν «κόβει» πολύ στην αναστροφή, γενικά είναι αρκετά ευέλικτο στην πόλη.

Λοιπόν, το John Cooper Works μπορεί να είναι κυρίως για 2 άντε 3 επιβάτες, σύμφωνα με αυτά που προανέφερα, αλλά προσφέρει συγκινήσεις, σου φτιάχνει τη διάθεση και εν πάση περιπτώσει δεν θα βρεις εύκολα σπορ «μαμίσια» αυτοκίνητα στην αγορά.