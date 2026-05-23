Επικεφαλής οι Jari Matti Latvala-Tomiya Maekawa στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Χθες, Παρασκευή βράδυ, ξεκίνησε το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, με 60 πληρώματα που ανέβηκαν τη ράμπα της εκκίνησης που είχε στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας.

Αργότερα μπήκαν στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα», που διεξήχθη υπό το φως των προβολέων, αρχικά σε στεγνό δρόμο και μετά βρεγμένο λόγω της βροχής.

Ο έμπειρος Φινλανδός Jari-Matti Latvala με συνοδηγό στην Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) τον Ιάπωνα Tomiya Maekawa, έδειξε από νωρίς τις άγριες διαθέσεις του, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση που το έφερε στην κορυφή της κατάταξης με χαρακτηριστική άνεση.

Στη δεύτερη θέση γενικής και στην πρώτη της κατηγορίας 5 βρίσκονται οι Kristopher Rosenberger-Nicola Janusche Bleicher με Subaru Impreza 555, στην επιστροφή του Αυστριακού οδηγού στα Ελληνικά χώματα έπειτα από 32 χρόνια. Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι πρώτοι Έλληνες και επικεφαλής του εγχώριου θεσμού, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, με Lancia Delta Integrale.

Ακολουθούν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI, Gregoire de Mevius-Andre Leyh με Nissan Sunny GTI-R, Christophe Jacob-Isabelle Regnier με Ford Escort RS1800 MKII, Πέτρος Παντελή-Αντώνης Χρυσοστόμου με Mitsubishi Lancer Evo VI, Χρύσος Παντελή-Θωμάς Θεοφάνους με Mitsubishi Lancer Evo III, Andrea Succi – Fabio Graffieti με BMW M3 E30, με τους Nemo Mazza-Mauro Marchiori (Ford Escort RS1800 MKII) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Δεύτεροι για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων είναι οι Λαμιώτες Κωνσταντίνος Μυλωνάς-Νικόλαος Παραπέρας (Toyota Celica GT-Four ST165) που κινήθηκαν ταχύτατα στη νυχτερινή «Στίρφακα», καταλαμβάνοντας παράλληλα την πρώτη θέση στην κατηγορία 2. Οι Georg Reitsperger-Herbert Knodl τους ακολουθούν στη γενική κατάταξη με το τετρακίνητο Ford Sierra RS Cosworth 4×4, με τους Αλέξανδρο Χριστοδούλου-Αθανάσιο Σαμαρά να είναι στην τρίτη θέση του αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με την εντυπωσιακή Lancia 037 Rally.

Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 ειδικές διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας: «Καλαμάκι» (12,99 χλμ.), «Μακρυράχη» (8,37 χλμ.), «Αχλαδιά» (13,45 χλμ.), θα πάνε στην Ανάβρα για το ενδιάμεσο σέρβις, θα επιστρέψουν στην ειδική «Μακρυράχη» θα ακολουθήσει δεύτερο πέρασμα από την «Αχλαδιά», τον «Ταρζάν» (15,05 χλμ.), και η μέρα θα ολοκληρωθεί με τον «Στίρφακα» (12,07 χλμ.).