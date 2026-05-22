Δυάδες ίδιων ομάδων στην εκκίνηση του αυριανού Sprint στον Καναδά

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η σύνθεση του γκριντ για το σημερινό (Σάββατο 23 Μαΐου) Sprint στον Καναδά, για τον 5ο αγώνα της Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ήταν ελάχιστα ταχύτερος από τον ομόσταβλό του Κίμι Αντονέλι, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί της γερμανικής ομάδας να βρεθούν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Στη δεύτερη σειρά, με 3 δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά, οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ενώ στην 3η σειρά θα βρεθούν οι δύο οδηγοί της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Στην 4η σειρά οι δύο οδηγοί της Red Bull – Ford, Μαξ Φερστάπεν και Ισάκ Χάτζαρ, ενώ τη δεκάδα κλείνουν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Κάρλος Σάινθ, με Racing Bulls – Ford και Williams.

Στα αξιοσημείωτα τω δοκιμαστικών ήταν το ατύχημα του Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin, που τον άφησε στην 16η θέση, ενώ δεν συμμετείχαν στις κατατακτήριες δοκιμές οι Άλεξ Αλμπον με Williams που τη χτύπησε στα ελεύθερα δοκιμαστικά νωρίτερα, και ο Λίαμ Λόουσον με την άλλη Racing Bulls – Ford.

«Είναι υπέροχο μετά από ένα δύσκολο Μαϊάμι, αλλά ποτέ δεν αμφέβαλα για τον εαυτό μου, ήξερα τι μπορούσα να κάνω. Το Μαϊάμι ήταν λίγο μοναδικό. Έχει υψηλή πρόσφυση εδώ, νιώθεις σαν να οδηγείς ένα κανονικό αυτοκίνητο F1, κάτι που έτσι πρέπει να είναι. Οι αναβαθμίσεις σίγουρα είναι υπέροχες, η ομάδα έχει κάνει τόσο σπουδαία δουλειά για να φέρει το μονοθέσιο μπροστά», είπε ο Ράσελ.

Αύριο θα έχουμε τον αγώνα Sprint στις 7 το βράδυ, ώρα Ελλάδος.