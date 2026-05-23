Τι έκαναν οι ομάδες και τι είπαν οι οδηγοί ενόψει του σημερινού Sprint

Σήμερα στις 7 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα έχουμε τον αγώνα Sprint στον 5ο γύρο του πρωταθλήματος της Formula 1 στον Καναδά, και στις 11 το βράδυ τη μάχη για την pole position, στις κατατακτήριες δοκιμές για το αυριανό Grand Prix.

Ας δούμε τι έκαναν και τι είπαν οι οδηγοί, για τις χθεσινές κατατακτήριες του Sprint.

Mercedes

Ο Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος στα ελεύθερα δοκιμαστικά, αλλά ο Ράσελ πήρε την pole position για το Sprint. Μάλιστα ήταν και τυχερός, καθώς έκανε τετ-α-κέ στην 1η στροφή και κατάφερε να πιάσει αρκετή ταχύτητα για να περάσει τις μπαριέρες και να μη χτυπήσει το αυτοκίνητο. Ελπίζει ότι η τύχη θα τον κρατήσει για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου.

Τζορτζ Ράσελ, 1ος

«Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε την pole position για το αυριανό (σημερινό) Sprint, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της δουλειάς αυτού του Σαββατοκύριακου. Έχουμε φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβάθμισης εδώ και είναι καλό να το βλέπουμε να αποδίδει καλά από την αρχή. Δεχθήκαμε πίεση τόσο από τη McLaren όσο και από τη Ferrari σήμερα και γνωρίζουμε ότι θα μας ακολουθήσουν κατά πόδας το Σάββατο και την Κυριακή. Μία από τις κύριες αδυναμίες μας μέχρι στιγμής φέτος ήταν οι εκκινήσεις μας. Έχουμε επικεντρωθεί στη βελτίωσή τους και έχουμε την ευκαιρία στο Sprint να δείξουμε ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο».

Κίμι Αντονέλι, 2ος

«Έχουμε φέρει μια σημαντική αναβάθμιση εδώ και πρέπει να κατανοήσουμε περισσότερα γι’ αυτήν. Έχει σαφώς καλές δυνατότητες και έχουμε ήδη δει κάποιες από αυτές. Μας έχει δώσει ένα πλεονέκτημα σήμερα (χθες) στο Μόντρεαλ, αλλά είμαι σίγουρος ότι το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ανταγωνιστικό με αρκετές άλλες ομάδες να συμμετέχουν. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο αυριανό (σημερινό) Sprint και ας συνεχίσουμε από εκεί».

McLaren

Με το δεύτερο μισό του πακέτου αναβάθμισης να έχει ολοκληρωθεί, η McLaren φαίνεται σε καλή κατάσταση, αλλά δεν μπόρεσε να αναπαράγει την φόρμα που έδειξε στο Μαϊάμι την τελευταία φορά, μια πίστα που και οι δύο οδηγοί παραδέχτηκαν ότι τείνει να ταιριάζει στο αυτοκίνητό τους.

Λάντο Νόρις, 3ος

«Δεδομένου του πώς πήγε το πρωί, η τρίτη θέση είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και μια μικρή ανατροπή. Επιστρέψαμε στην προηγούμενης τεχνολογίας μπροστινή πτέρυγα, κάτι που μου έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είμαι περήφανος για την ομάδα που αντέδρασε γρήγορα και έκανε τόσο καλή δουλειά σε δύσκολες συνθήκες. Το πακέτο αναβάθμισης λειτουργεί καλά. Είναι ένα καλό βήμα μπροστά και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε από εδώ και πέρα».

Όσκαρ Πιάστρι, 4ος

«Είμαι σχετικά ευχαριστημένος με αυτό. Μεγιστοποιήσαμε ό,τι μπορούσαμε. Η Mercedes φαίνεται δυνατή με το νέο της πακέτο, οπότε έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε για να βρούμε περισσότερη απόδοση και να κλείσουμε αυτό το χάσμα. Ευχαριστούμε την ομάδα για την εργασία της στην προετοιμασία των νέων εξαρτημάτων για τον Καναδά».

Ferrari

Η Ferrari φάνηκε γρήγορη στις δοκιμές, αν και ο Hamilton μπλόκαρε καθώς εξερευνούσε τα όρια πρόσφυσης σε μια πίστα στην οποία τείνει να τα πηγαίνει καλά. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής φαινόταν ότι θα διεκδικούσε την pole position. Αλλά έκανε ένα λάθος στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια στο τέλος, και κατέληξε στην πέμπτη θέση. Τουλάχιστον νίκησε τον ομόσταβλό του, με τον Λεκλέρ να τερματίζει έκτος. Αυτό που μπορούν να κάνουν αυτοί οι δύο από τη γραμμή εκκίνησης από την τρίτη σειρά θα πρέπει να είναι συναρπαστικό.

Λιούις Χάμιλτον, 5ος

«Δουλέψαμε πολύ σκληρά αναλύοντας τα δεδομένα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αυτό αποδείχθηκε ωφέλιμο, με το αυτοκίνητο να έχει καλή αίσθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να καταλάβουμε πού μπορούμε να εξαγάγουμε λίγο περισσότερη απόδοση από το αυτοκίνητο, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω αύριο (σήμερα)».

Σαρλ Λεκλέρ, 6ος

«Δεν ήμουν άνετα στο αυτοκίνητο, ειδικά όσον αφορά την ισορροπία των φρένων, οπότε θα το εξετάσουμε για να βρούμε κάποιες βελτιώσεις. Έχουμε μια καλή ιδέα για το τι συμβαίνει και θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε τα πράγματα πριν από την Sprint».

Red Bull – Ford

Θα έχει τα αυτοκίνητά της στην 4η σειρά της εκκίνησης, με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Ισάκ Χάτζαρ που είχαν παράπονα για την οδήγηση της Red Bull RB22.

Μαξ Φερστάπεν, 7ος

«Δεν με εκπλήσσει. Η αίσθηση που είχα στο αυτοκίνητο δεν ήταν πολύ καλή, δυσκολευόμουν πολύ με την οδήγηση του αυτοκινήτου σε όλες τις ανωμαλίες. Τα πόδια μου πετούσαν ακόμη και από τα πετάλια. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να κατανοήσουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι λίγο καλύτερο για τις κατατακτήριες δοκιμές».

Ισάκ Χάτζαρ, 8ος

«Ακόμα κι αν υπάρχει πρόσφυση, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος με τον τελευταίο γύρο που έκανα και επίσης ότι η διαφορά από τον Μαξ είναι μικρότερη από ό,τι στο Μαϊάμι, οπότε είναι λίγο καθησυχαστικό, αλλά αυτή τη στιγμή, και οι δύο δεν έχουμε καλή αίσθηση στο αυτοκίνητο».

Racing Bulls – Ford

Ο Λόουσον έχασε σχεδόν όλες τις ελεύθερες δοκιμές αφού σταμάτησε το αυτοκίνητό του στην πίστα λόγω προβλήματος στα υδραυλικά. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να επισκευαστεί εγκαίρως για να συμμετάσχει στις κατατακτήριες δοκιμές για το Sprint.

Αυτά ήταν τα κακά νέα, τα καλά νέα ήταν ότι ο Λίντμπλαντ εντυπωσίασε από την αρχή σε μια πίστα όπου δεν έχει προηγούμενη εμπειρία. Προκρίθηκε ένατος και είναι έτοιμος για τους βαθμούς.

Άρβιντ Λίντμπλαντ, 9ος

«Είμαι ευχαριστημένος με τις κατατακτήριες του Sprint. Ο ρυθμός ήταν καλύτερος από τον αναμενόμενο και η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά. Φέραμε μια νέα αναβάθμιση αυτό το Σαββατοκύριακο και σαφώς λειτουργεί καλά. Η φθορά των ελαστικών θα είναι σίγουρα ένας μεγάλος παράγοντας, αλλά αύριο θα πρέπει να είναι διασκεδαστικό και είμαι έτοιμος».

Λίαμ Λόουσον, 22ος

«Ήταν μια απογοητευτική Παρασκευή, δεδομένου ότι παραλίγο να μην καταφέρω να πάρω καθόλου χρόνο στην πίστα. Θα προσπαθήσω να καλύψω τη διαφορά αύριο. Αυτή η πίστα είναι αρκετά δύσκολη και λίγο μοναδική, οπότε ο τρόπος που θα οδηγήσουμε στο Sprint θα είναι διαφορετικός από τις κατατακτήριες».

Williams

Ο Άλμπον χτύπησε το αυτοκίνητο στις ελεύθερες δοκιμές, έχοντας υποστεί σημαντικές ζημιές και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις κατατακτήριες δοκιμές για το Sprint. Ο Σάινθ φρόντισε η ομάδα να έχει τουλάχιστον ένα λόγο να χαμογελάσει καθώς έφτασε στη 10η θέση.

Κάρλος Σάινθ, 10ος

«Ήταν μια πολύ καλή πρόκριση στο Sprint. Έχουμε σημειώσει κάποια σημαντική πρόοδο στους τελευταίους αγώνες και το να μπούμε στο SQ3 για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν μοιάζει με μια μικρή ανταμοιβή για τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να βελτιώσουμε το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, η πρώτη οκτάδα είναι ακόμα ένα βήμα μπροστά, οπότε θα δώσουμε μια καλή μάχη αύριο (σήμερα) και θα είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία».

Άλεξ Άλμπον, 21ος

«Ο πολύ περιορισμένος χρόνος ενόψει του υπόλοιπου Σαββατοκύριακου μας φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πακέτο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνεργείο και τις προσπάθειές του να επισκευάσει το αυτοκίνητο, καθώς υπήρξε αρκετή ζημιά. Ελπίζουμε να διεκδικήσουμε βαθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο».

Audi

Η Audi είχε μια σχετικά ήσυχη μέρα στο Μόντρεαλ, μια από τις λίγες ομάδες που δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα. Ο Χούλκενμπεργκ πλησίασε πολύ κοντά στο να μπει στην τελική δεκάδα (SQ3), αλλά έμεινε 11ος, μπροστά από τον ομόσταβλό του Μπορτολέτο. Οι βαθμοί δεν είναι αδιανόητοι για την Audi στο Sprint, αλλά ίσως χρειαστούν λίγη τύχη δεδομένου ότι οι εκκινήσεις τους δεν έχουν πείσει.

Νίκο Χούλκενμπεργκ, 11ος

«Το να χάσουμε με μισό δέκατο διαφορά δεν είναι ποτέ ιδανικό, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη μάχη στο μεσαίο τμήμα, αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι φαινόμαστε ξανά ανταγωνιστικοί. Θα πάρουμε τα μαθήματα, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα στοχεύσουμε να βρεθούμε στη σωστή πλευρά των πραγμάτων αύριο (σήμερα)».

Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, 12ος

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποκομίσει λίγο περισσότερα από το πακέτο μας σήμερα. Κοιτάζοντας πού βρισκόμαστε, νομίζω ότι έχουμε ρεαλιστικές πιθανότητες να είμαστε στην πρώτη δεκάδα αύριο (σήμερα)».

Haas

Ο Οκόκ είχε μια πολύ δύσκολη στιγμή στις δοκιμές, σπινιάροντας και σπάζοντας την μπροστινή πτέρυγα από το αυτοκίνητό του. Επέστρεψε για να αλλάξει το ρύγχος, αλλά στη συνέχεια στάλθηκε στους κριτές επειδή βγήκε από το pit lane κάτω από κόκκινο φανάρι. Ευτυχώς για την ομάδα δεν πήρε ποινή. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Haas ήταν η έλλειψη ρυθμού, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κάποιες αναβαθμίσεις.

Εστεμπάν Οκόν, 14ος

«Δυσκολευτήκαμε λίγο να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Βελτιώσαμε λίγο το αυτοκίνητο, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να δούμε για τις αυριανές κατατακτήριες του Grand Prix, που είναι ο στόχος. Δουλεύουμε σκληρά για να κατανοήσουμε τόσο τα παλιά όσο και τα νέα πακέτα, τη ρύθμιση, και αποδεικνύεται πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε».

Όλιβερ Μπέρμαν, 15ος

«Περιμέναμε ότι η αναβάθμιση θα ήταν πιο εύκολη στην πίστα και περιμέναμε ότι θα ήταν ένα βήμα μπροστά αμέσως, αλλά αυτό δεν συνέβη πραγματικά. Δυσκολεύτηκα με την πρόσφυση και να νιώσω σίγουρος για την ισορροπία, οπότε ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε απόψε».

Aston Martin

Ο Αλόνσο εντυπωσίασε στις δοκιμές, και φαινόταν απόλυτα έτοιμος για τη μάχη, αλλά στην προσπάθειά του να μπει στη δεκάδα μπλοκάρισε τα μπροστινά ελαστικά και πήγε στις μπαριέρες. Αυτό έφερε τις κόκκινες σημαίες και έβαλε τέλος στη συμμετοχή του. Όσο για τον Στρολ, είχε θέματα και θα ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Φερνάντο Αλόνσο, 16ος

«Δυστυχώς, μπλόκαρα τους μπροστινούς στην στροφή 3. Θα δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από το Sprint και έχουμε μια ακόμη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών».

Λανς Στρολ, 18ος

«Θα εξετάσουμε τα δεδομένα, θα δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε και ελπίζουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο».

Cadillac

Ο Μπότας χρειάστηκε κάποιες σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις στα ελεύθερα δοκιμαστικά και έτσι έχασε χρόνο. Ήταν επίσης άτυχος στο SQ1, καθώς βρισκόταν σε έναν γρήγορο γύρο και σημείωσε προσωπικό ρεκόρ όταν εμφανίστηκαν οι κόκκινες σημαίες. Και τα δύο αυτοκίνητα Cadillac βγήκαν ξανά όταν επανεκκίνησε η περίοδος, αλλά κανένα δεν μπόρεσε να προλάβει να ξεκινήσει έναν γύρο.

Σέρχιο Πέρες, 17ος

«Νομίζω ότι μεγιστοποιήσαμε την απόδοσή μας σήμερα, κάτι που με ευχαριστεί. Ας ελπίσουμε ότι αύριο (σήμερα) θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό Sprint και να προετοιμαστούμε καλά για τις κατατακτήριες και στη συνέχεια για τον αγώνα».

Βάλτερι Μπότας, 20ος

«Ήμασταν άτυχοι σήμερα. Ποντάριζα τα πάντα στους δύο τελευταίους γύρους, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συνέβη ποτέ με την κόκκινη σημαία. Παρόλο που τα αποτελέσματα δεν φαίνονται τώρα, εξακολουθώ να νιώθω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Έχουμε αλλάξει αρκετά με το αυτοκίνητό μου για αυτό το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφορετικού πλαισίου. Νιώθω καλύτερα και αρκετά διαφορετικά από τους προηγούμενους αγώνες».