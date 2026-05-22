Το 60-40 ισχύος κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικού, αρέσει στον Verstappen

Οι αναμενόμενες αλλαγές από το 2027, κάνουν τον Ολλανδό πιο αισιόδοξο να μείνει στο σπορ
Formula One: Crypto.com Miami Grand Prix 2026-first practice session
Ο Μαξ Φερστάπεν στο Μαϊάμι
Δημήτρης Μπαλής
Πολλές φορές έχει κάνει κριτική στους ισχύοντες κανονισμούς της Formula 1 o Μαξ Φερστάπεν, αναφορικά με το σχεδόν 50-50 ισχύος μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού κινητήρα.

Με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου – FIA να αναφέρει ότι υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία από το 2027 η κατανομή να γίνει 60-40 υπέρ του θερμικού κινητήρα, ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, επισήμανε ότι «σίγουρα οδεύει προς μια πολύ θετική κατεύθυνση», μιλώντας στο Motorsport.com.

«Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που ήλπιζα και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που θέλουν να κάνουν».

Ερωτηθείς αν αυτό τον βοηθά να πειστεί να παραμείνει στην F1 του χρόνου, είπε: «Ναι, σίγουρα. Θέλω απλώς να πω, θέλω ένα καλό προϊόν στη Formula 1 και αυτό σίγουρα θα βελτιώσει το προϊόν».

Παράλληλα, ο Ολλανδός νιώθει χαρούμενος που βλέπει την ομάδα της Reb Bull – Ford να προοδεύει πραγματικά.

