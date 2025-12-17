BMW: 50άρα η 3άρα

Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της BMW, η Σειρά 3 συμπλήρωσε 50 χρόνια παραγωγής και μάλιστα σε τέσσερις ηπείρους, σε 18 εργοστάσια και 13 χώρες.

Από το 1975, η BMW Σειρά 3 έχει κατασκευαστεί σε περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα, με το εργοστάσιο του Μονάχου να είναι συνυφασμένο με την παραγωγή του μοντέλου από τον πρώτο χρόνο.

Στο ίδιο εργοστάσιο, το 1982, τέθηκε σε λειτουργία ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τμήμα παραγωγής αμαξωμάτων για τη δεύτερη γενιά της BMW Σειράς 3. Η χρήση βιομηχανικών ρομπότ επέτρεψε στο εργοστάσιο να φτάσει σε ποσοστό αυτοματοποίησης άνω του 90% για αυτήν την τεχνολογία. Σε συνδυασμό με ευέλικτα συστήματα βαρδιών και προσαρμοσμένα μοντέλα ωραρίου, η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε σημαντικά. Σήμερα, το εργοστάσιο αξιοποιεί πλήθος εφαρμογών ψηφιοποίησης και συστήματα ελέγχου ποιότητας υποστηριζόμενα από AI. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW Σειρά 3 παραμένει σταθερά μια σημαντική κινητήρια δύναμη για την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγής του BMW Group.

Το 1980, η παραγωγή της Σειράς 3 επεκτάθηκε από το κύριο εργοστάσιο του Μονάχου στο εργοστάσιο του Dingolfing και, αργότερα, στη μονάδα του Regensburg το 1986.

Στη δεκαετία του 1980, δημιουργήθηκαν επιπλέον γραμμές παραγωγής σε άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Rosslyn της Νότιας Αφρικής (από το 1984) και στο Spartanburg των Ηνωμένων Πολιτειών (από το 1994). Οι τοποθεσίες αυτές επέτρεψαν την τοπική τροφοδοσία των αγορών τους.

Σήμερα, η έβδομη γενιά της BMW Σειράς 3 παράγεται στο Μόναχο, στο Shenyang (Κίνα) και στο San Luis Potosí (Μεξικό), καθώς και στα περιφερειακά εργοστάσια της εταιρείας σε Chennai (Ινδία), Rayong (Ταϊλάνδη) και Araquari (Βραζιλία), αλλά και σε συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, προχωρούν οι προετοιμασίες για την όγδοη γενιά της επιτυχημένης σειράς: μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της BMW Σειράς 3 θα ξεκινήσει να παράγεται στο εργοστάσιο του Μονάχου από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ως το επόμενο μοντέλο της NEUE KLASSE, και θα ακολουθήσουν η Κίνα και το Μεξικό. Προγραμματίζεται επίσης η επιστροφή της BMW Σειράς 3 στο εργοστάσιο του Dingolfing.