BMW ALPINA: Μπαίνουν στην παραγωγή τα πρώτα της μοντέλα

Η ανεξάρτητη μάρκα υπό τον έλεγχο του ομίλου BMW θα παρουσιάζει και εξατομικευμένα μοντέλα
Όταν ανακοινώθηκε επίσημα στις αρχές του φετινού Ιανουαρίου ότι η ALPINA θα είναι μια μάρκα που θα λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του ομίλου BMW, αμέσως τα σχόλια ήταν θετικά.

Η BMW ALPINA, και με νέο λογότυπο, που με τον κύκλο παραπέμπει σε BMW δίχως να αναφέρει τη μάρκα, πρόκειται να παρουσιάζει σπορ εκδόσεις μοντέλων που θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια του BMW Group, πλήρως εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αυτής της νέας και αποκλειστικής μάρκας.

Μάλιστα, θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να δημιουργήσουν το αυτοκίνητό τους όπως θέλουν, μέσα από μια μεγάλη γκάμα επιλογών εξατομίκευσης, μεταξύ των οποίων θα είναι τα εξωτερικά χρώματα, οι ζάντες αλουμινίου 20 ακτίνων, ενώ οι δερμάτινες επενδύσεις θα είναι στάνταρ.

Όσον αφορά στο νέο έμβλημα της BMW ALPINA, διατηρεί τα δύο καθοριστικά στοιχεία του παρελθόντος – την πεταλούδα του γκαζιού και τον στροφαλοφόρο άξονα – που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής ταυτότητας της μάρκας.

