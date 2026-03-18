BMW: Αυτή είναι η νέα ηλεκτρική Σειρά 3

Το δεύτερο μοντέλο, μετά την BMW iX3 που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα και εν γένει φιλοσοφία, Neue Klasse, είναι η επίσης αμιγώς ηλεκτρική BMW i3.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3, παρουσιάστηκε σήμερα στην έκδοση BMW i3 50 xDrive, που με τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, φέρει από έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, εξασφαλίζοντας τετρακίνηση, με τη συνολική απόδοση του συστήματος να είναι 469hp (345 kW), και η μέγιστη ροπή να φτάνει τα 645 Nm.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αμάξωμα 2,5 όγκων, με μακρύ μεταξόνιο, κεκλιμένη γραμμή οροφής, και κοντούς προβόλους, διακρίνεται από τη νέα μάσκα που δεν θυμίζει τα «νεφρά» άλλων BMW, μάσκα η οποία ενσωματώνει και τους διπλούς προβολείς, δημιουργώντας μια νέα υπογραφή φωτισμού.

Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά, και οι ελαφρώς τονισμένοι θόλοι των τροχών, ολοκληρώνουν μια αεροδυναμική σιλουέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο λιτό κόκπιτ, το νέο BMW Panoramic iDrive αναβαθμίζει την οδηγοκεντρική φιλοσοφία της BMW, ενώ ο υπερεγκέφαλος «Heart of Joy», που αποτελεί τον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων, έχει αντιδράσεις δέκα φορές ταχύτερες σε σύγκριση με προηγούμενα συστήματα.

Η νέα BMW i3 περιλαμβάνει ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, τεχνολογία 800 volt και καινοτόμες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες, και προσφέρει αυτονομία έως 900 χιλιόμετρα, ενώ έχει δυνατότητες φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) έως 400 kW.

Παράλληλα, η BMW i3 διαθέτει λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης: Vehicle-to-Load (απαιτείται προαιρετική φόρτιση AC Professional), Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid.

Η BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, και αναμένεται στην αγορά το φθινόπωρο του 2026.