BMW: Εφαρμογή μετρά πόσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπει το όχημα σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Η ενότητα «My Trips», που εδώ και τρία χρόνια βοηθά τους οδηγούς να αξιολογούν τις διαδρομές τους, μέσω των εφαρμογών My BMW App και MINI App, τώρα εμπλουτίζεται με τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η λειτουργία του προσωπικού αποτυπώματος άνθρακα έχει σχεδιαστεί με μία τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση και είναι διαθέσιμη για όλα τα οχήματα, με κινητήρες εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο υπολογισμός του προσωπικού αποτυπώματος βασίζεται σε δύο βασικά σετ δεδομένων, στις εκπομπές από τη χρήση του οχήματος και στις εκπομπές από την παραγωγή του.

Εκπομπές από τη χρήση του οχήματος

Η λειτουργία «My Trips» αναλύει τις διαδρομές που έχει ολοκληρώσει ο οδηγός και, βάσει της ενέργειας που καταναλώθηκε, υπολογίζει τις εκπομπές CO2. Για τον σκοπό αυτό, τα ισοδύναμα CO2 υπολογίζονται βάσει δεδομένων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ). Στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η εφαρμογή υπολογίζει τις εκπομπές ανάλογα με την ποσότητα του καυσίμου που καταναλώθηκε. Στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, παρουσιάζει τις εκπομπές που προκύπτουν από τη χρήση του μέσου ενεργειακού μείγματος μιας χώρας — ενώ παράλληλα τις συγκρίνει με εκείνες που θα παράγονταν με τη χρήση πράσινης ενέργειας.

Εκπομπές από την παραγωγή του οχήματος

Πρόκειται για τις εκπομπές που παράγονται κατά τη διαδικασία κατασκευής, από την επεξεργασία πρώτων υλών, την προμήθεια υλικών, τη μεταφορά και την παραγωγή του κάθε μοντέλου. Το BMW Group δημοσιοποιεί ήδη τα στοιχεία εκπομπών για πολλά μοντέλα μέσω Εκθέσεων Ανθρακικού Αποτυπώματος Οχημάτων και οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και πιστοποιούνται από τον οργανισμό TÜV Rheinland.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εφαρμογής My BMW, είναι η Ανάλυση Ηλεκτρικού Οχήματος, που επιτρέπει σε κατόχους μοντέλων BMW με κινητήρα εσωτερικής καύσης να προσομοιώσουν πόσο ταιριάζει μία αμιγώς ηλεκτρική BMW στο προσωπικό τους προφίλ οδήγησης. Εδώ, ο πελάτης επιλέγει ένα ηλεκτρικό μοντέλο BMW ως εναλλακτικό όχημα. Μόλις το μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 διαδρομές και έχει καλύψει απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, η ανάλυση εμφανίζει τις αποστάσεις που ο χρήστης θα μπορούσε να έχει διανύσει με μία μόνο φόρτιση, χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο ηλεκτρικό όχημα, ενώ παράλληλα επισημαίνει σταθμούς φόρτισης κοντά σε προορισμούς που επισκέπτεται συχνά. Πάνω από 100.000 πελάτες είχαν χρησιμοποιήσει αυτή την ανάλυση έως τον Μάιο του 2025.

Σημειώνεται ότι πάνω από 14 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τα My BMW App και MINI App.

Προς το παρόν η νέα λειτουργία υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα.