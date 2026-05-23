Ο Russell κέρδισε το Sprint στο Καναδά

Στον αγώνα των 23 γύρων, στο Sprint του Καναδά, για τον 5ο γύρο της Formula 1, ο Τζορτζ Ράσελ ξεκινώντας από την pole position κατάφερε, παρά την πίεση, ειδικά του ομόσταβλού του στη Mercedes, Κίμι Αντονέλι, να πάρει μια σημαντική νίκη ψυχολογίας και βαθμών.

Ο Βρετανός θα μπορέσει με αναπτερωμένο ηθικό να διεκδικήσει και πάλι την pole position, σήμερα στις 11.30 το βράδυ, για το αυριανό Grand Prix, ενώ πήρε σήμερα και δύο βαθμούς παραπάνω από τον Αντονέλι, στο κυνήγι του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren κατάφερε να μπει σφήνα στους δύο οδηγούς της Mercedes, αφήνοντας τρίτο τον Αντονέλι, συμπληρώνοντας την τριπλέτα του βάθρου.

Στον τελευταίο γύρο, ο Λιούις Χάμιλτον δεν άντεξε με τα φθαρμένα ελαστικά της Ferrari, και τον πέρασαν πρώτα ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren για να πάρει την 4η θέση και ταυτόχρονα ο ομόσταβλός του στην ιταλική ομάδα, Σαρλ Λεκλέρ, μένοντας, τελικά, στην 6η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull – Ford τερμάτισε 7ος, από όπου ξεκίνησε, χωρίς να μπορέσει να δώσει μάχη για ψηλότερα, ενώ πήρε βαθμούς ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με την Racing Bulls – Ford στην 8η θέση.

Φράνκο Κολαπίντο και Κάρλος Σάινθ ακολούθησαν με Alpine και Williams, αντίστοιχα.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Λίαμ Λόουσον που έφερε τη δεύτερη Racing Bulls – Ford στην 11η θέση, ενώ ο Ισάκ Χάτζαρ με τη δεύτερη Red Bull – Ford από πρόβλημα στο μοτέρ έμεινε στην 21η θέση.

Στις θέσεις 14 και 17 οι δύο Cadillac με Πέρες και Μπότας, ενώ οι δύο Aston Martin είχαν 16η θέση με τον Στρολ και τελευταία, 22η με τον Αλόνσο.

Η δε Audi, είδε τον Μπορτολέτο 12ο και τον Χούλκενμπεργκ στην 15η θέση.

«Ήταν μια δύσκολη μάχη, ήμασταν όλοι εκεί από άποψη ταχύτητας. Προσπάθησα να κάνω μια κίνηση, καθώς ήμουν δίπλα και με έσπρωξαν. Μετά έκανα ένα λάθος στη στροφή 8 και έμεινα πίσω, αλλά ήταν μια καλή μάχη», είπε ο Αντονέλι.

«Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Ήταν δύσκολο να δημιουργήσουμε μια διαφορά, το slipstream ήταν αρκετά δυνατό. Καλή μάχη με τον Κίμι, χαίρομαι που στεκόμαστε και οι δύο εδώ στο βάθρο μετά τον αγώνα», προσθέτει ο Ράσελ.

«Ήταν καλό να τους παρακολουθήσω να προσπαθούν για λίγο μεταξύ τους, αλλά ήμουν εκεί για να μαζέψω τα κομμάτια τους», είπε ο Νόρις για τη μάχη των δύο Mercedes.

Στις 11.30 το βράδυ οι δοκιμές κατάταξης για το αυριανό Grand Prix.