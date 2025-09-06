BMW: Η νέα BMW iX3 ξυπνά μνήμες και οδηγεί σε μια νέα εποχή

Μόλις την είδα, με αυτά τα κάθετα «νεφρά» και χωρίς περιστροφές, είπα: να η σύγχρονη BMW 2002!

«Δύο δύο» τη λέγαμε τότε, εμείς οι παλαιότεροι, όταν μιλούσαμε για ένα απίστευτο πισωκίνητο αυτοκίνητο, που έγραψε ιστορία με την οδηγική του συμπεριφορά.

Ιστορία θέλει να γράψει και η ολοκαίνουργια BMW iX3, η οποία δεν αποτελεί απλά μια συνέχεια του προκατόχου της, αλλά ένα μοντέλο που έχει σχεδόν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η BMW δηλώνει με υπερηφάνεια ότι είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, το οποίο θα αποκαλύψει στο κοινό της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου του Μονάχου, 9-14 Σεπτεμβρίου 2025.

Μάλιστα, ενσωματώνει την τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς, προσφέρει αυτονομία έως 800 χλμ., ισχύ φόρτισης 400 kW, φέρει το BMW Panoramic iDrive το οποίο είχα δει πέρυσι στο Μόναχο και διακατέχεται από μια ολιστική φιλοσοφία βιωσιμότητας.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού – με τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) υψηλής απόδοσης που καλύπτουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις βασικές λειτουργίες άνεσης, ενώ το «Heart of Joy» για το σύστημα μετάδοσης, μυεί τους πελάτες σε ένα απαράμιλλο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς, ακρίβειας και αποδοτικότητας.

Η νέα BMW iX3 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας και η πρώτη έκδοση που θα βγει από τη μονάδα αυτή το φθινόπωρο του 2025, θα είναι η τετρακίνητη BMW iX3 50 xDrive που αποδίδει ισχύ 345 kW/470 hp, και προσφέρει αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα. Αργότερα περιμένουμε και άλλες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και μια βασική έκδοση, που θα είναι πιο οικονομική για αγορά.

Νέα σχεδιαστική γλώσσα

Λιτή και απέριττη σχεδιαστικά, αφήνει πίσω της την τεράστια μάσκα νεφρών που ναι μεν τόνιζε τον όγκο των BMW, αλλά συνάμα ήταν και υπερβολική.

Έτσι, έχουμε όπως στις παλιές BMW και για παράδειγμα στη 2002, την επαναφορά τις λεπτής κάθετης μάσκα νεφρών, εμπνευσμένη από τις Neue Klasse της δεκαετίας του ’60, LED προβολείς με κάθετες μονάδες φωτισμού, οριζόντιες φωτεινές επιφάνειες, τονισμένους θόλους τροχών, ενσωματωμένες λαβές θυρών, επίπεδες γυάλινες επιφάνειες, ζάντες 20-22 ιντσών, και πίσω φωτιστικά που εκτείνονται έως το κέντρο σε σχήμα L.

Με μήκος 4,782μ., πλάτος 1,895μ., ύψος 1,635μ. και μεταξόνιο 2,897μ., η νέα BMW iX3 είναι εντυπωσιακή σε διαστάσεις, με τεράστιο πορτ-μπαγκάζ (η πόρτα ανοίγει αυτόματα) από 520 λίτρα έως 1.750 λίτρα, φέρει και αποθηκευτικό χώρο κάτω από το μπροστινό καπό 58 λίτρων και μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος.

Σε άλλη διάσταση το εσωτερικό

Όπου κι αν κοιτάξεις στην καμπίνα, θα εντυπωσιαστείς. Η νέα φιλοσοφία απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive αποτελεί κεντρικό στοιχείο της καμπίνας, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, ενώ τα My Modes μεταμορφώνουν την καμπίνα, συντονίζοντας με αρμονία φως, ήχο και περιεχόμενο οθονών.

Ο «αιωρούμενος» πίνακας οργάνων με υφασμάτινη υφή και ατμοσφαιρικό οπίσθιο φωτισμό, ξεχωρίζει, υπάρχουν αναλογικά και ψηφιακά χειριστήρια – διακόπτες, κουμπιά, οθόνη αφής και φωνητικές εντολές, απτικά χειριστήρια για υαλοκαθαριστήρες, φλας, εξωτερικούς καθρέπτες, ρύθμιση έντασης ήχου, επιλογέα ταχυτήτων και λειτουργία ξεπαγώματος και βέβαια το BMW Panoramic Vision που προβάλλει πληροφορίες σε όλο το μήκος του παρμπρίζ σε μια μαύρη εκτυπωμένη επιφάνεια με επίστρωση νανο-υλικών. Η κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix είναι 17,9 ιντσών και σε σχεδιασμό free-cut έχει κλίση 17,5 μοίρες προς τον οδηγό, ενώ προαιρετικά προσφέρεται το BMW 3 D Head – Up Display που εμφανίζει πλέον ενιαίες ενδείξεις πλοήγησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης με τρισδιάστατο βάθος εικόνας, απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από την οθόνη του BMW Panoramic Vision.

Επίσης, το μικρό, σχετικά, τιμόνι, είναι πολλαπλών λειτουργιών και αποτελεί το κύριο φυσικό χειριστήριο.

Τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς

Αυτό που θέλουν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι η ταχύτερη φόρτιση και η μεγαλύτερη αυτονομία.

Η BMW iX3 διαθέτει τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς, που περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες και το Energy Master (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου), καθώς και τεχνολογία 800V, με την ταχύτητα φόρτισης να είναι υψηλότερη κατά 30%.

Η BMW iX3 50 xDrive τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα (τετρακίνηση), οι οποίοι παράγουν συνολική ισχύ 345 kW (470 hp) και ροπή 645 Nm. Επιταχύνει σε 4,9 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 210 χλμ./ώρα. Με μπαταρία 108,7 kWh, μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για εφαρμογές: Vehicle-to-Load (V2L) ώστε να παρέχει φόρτιση έως 3,7 kW σε άλλες συσκευές, Vehicle-to-Home (V2H) που το αυτοκίνητο γίνεται μονάδα αποθήκευσης για την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και Vehicle-to-Grid (V2G) που ενσωματώνει το αυτοκίνητο στην αγορά ενέργειας.

Πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού

Εκτός από τα συστήματα automatic cruise control, Speed Limit Info, Front Collision Warning και Lane Departure Warning, ο βασικός εξοπλισμός της BMW iX3 περιλαμβάνει, πλέον, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, προειδοποίηση προτεραιότητας στο ν δρόμο, προειδοποίηση εξόδου (exit warning) και assisted view.

Επίσης, το νέο Motorway & City Assistant βοηθά τον οδηγό κατά την οδήγηση σε στροφές ή σε κυκλικούς κόμβους και περιλαμβάνει ανίχνευση φαναριών κυκλοφορίας, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να σταματά αυτόματα και να ξεκινά ξανά.

Διαθέτει και αυτοματοποιημένη στάθμευση με διαισθητική λειτουργία και βελτιστοποιημένη αναγνώριση χώρου στάθμευσης, καθώς και σχεδιασμό ελιγμών.

Ολιστική προσέγγιση για κυκλικότητα

Το αποτύπωμα άνθρακα της νέας BMW iX3 50 xDrive σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της – όπως υπολογίζεται σε CO 2 e (ισοδύναμο CO 2 ) και με βάση μια χιλιομετρική απόσταση 200.000 χιλιομέτρων – είναι 34% μικρότερο από αυτό του προκατόχου της. Αυτό σημαίνει ότι, με χρήση ενέργειας από το ευρωπαϊκό μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας, η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX3 50 xDrive θα έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα (βάσει συνολικού κύκλου ζωής) από ένα εφάμιλλο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μόλις διανύσει περίπου 21.500 χιλιόμετρα. Εάν το όχημα φορτίζεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χρειάζεται να διανύσει μόλις 17.500 χιλιόμετρα για να φτάσει στο ίδιο σημείο.

Επίσης, περίπου το ένα τρίτο της νέας BMW iX3 κατασκευάζεται από δευτερογενή υλικά, το νήμα για τις επενδύσεις των καθισμάτων Econeer είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο PET (πλαστικά μπουκάλια νερού), δεν υπάρχει δέρμα στο εσωτερικό, ενώ και το νήμα για την επένδυση της οροφής και τα πατάκια είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένα υλικά.

Πράγματι, η νέα BMW iX3 βάζει τη γερμανική μάρκα μπροστά σε μια νέα εποχή.