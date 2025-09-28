BMW: Πανίσχυροι και υβριδικοί οι νέοι κινητήρες στις εκδόσεις Μ

Οι ενισχύσεις στα τρίλιτρα μοτέρ της BMW και η προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας, έκαναν τις εκδόσεις M xDrive κυριολεκτικά πανίσχυρες.

Συγκεκριμένα, τα νέα μοντέλα που έρχονται άμεσα, όπως η BMW M340i xDrive Sedan, εξοπλίζονται με μια πιο ισχυρή έκδοση του εξακύλινδρου εν σειρά βενζινοκινητήρα 3.0lt.

Με αυξημένη ισχύ κατά 18 ίππους και με την προσθήκη 12 ίππων από το ήπιο υβριδικό σύστημα, η συνολική απόδοση του συστήματος έφτασε τους 392 hp, με 540 Nm ροπής.

Το ίδιο κινητήριο σύστημα θα εξοπλίζει επίσης τις: BMW M440i xDrive Coupé, BMW M440i xDrive Gran Coupé και BMW M240i xDrive Coupé.

Η αυξημένη ισχύς μειώνει και τον χρόνο επιτάχυνσης στα 0 – 100 χλμ./ώρα σε 4,3 δευτ. για την BMW M340i xDrive Sedan. Παράλληλα, βελτιώθηκαν η κατανάλωση καυσίμου και βέβαια οι εκπομπές ρύπων.

Εξάλλου, οι προαιρετικοί προσαρμοζόμενοι προβολείς LED για τις BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 εκτός από τον ομοιόμορφο φωτισμό προσφέρει και πίσω φώτα λέιζερ. Επιπλέον, οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED διατίθενται και μεμονωμένα, χωρίς το M Sport package Pro για τα μοντέλα BMW 420i, BMW 420d και BMW 420d xDrive.

Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις Veganza και Merino, ο βασικός εξοπλισμός της BMW X3 περιλαμβάνει τώρα προσκέφαλα στα πίσω καθίσματα καθώς και πλαϊνά τμήματα της δεύτερης σειράς στο χρώμα της ταπετσαρίας. Αυτό επιτείνει την αίσθηση πολυτέλειας που αποπνέει το εσωτερικό της BMW X3.

Όλα τα μοντέλα της Σειράς 5, η BMW i5 και οι BMW M5 Sedan & Touring θα προσφέρουν και στάνταρ μία κρεμάστρα στην επένδυση της κολόνας Β, για τη μεταφορά σακακιών και παλτών.

Οι νέες εκδόσεις, ο Οδηγός Φόρτισης, στην ενότητα «Εξερεύνηση» του My BMW app, θα παρέχει χρήσιμη βοήθεια σε θέματα φόρτισης, π.χ. «Πώς φορτίζω;» ή «Πώς βελτιστοποιώ τη φόρτιση;». Έτσι, η εμπειρία φόρτισης γίνεται ακόμα πιο άνετη και αποδοτική.

Η λειτουργία σχεδιασμού διαδρομής με γνώμονα τη φόρτιση που προσφέρει το σύστημα πλοήγησης BMW Maps για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον διαθέσιμη και σε μοντέλα BMW με Operating System 8 και 8.5 στην Ελλάδα.