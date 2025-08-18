BMW: Πώς η νέα BMW iX3 έχει το μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα

Σε λίγες ημέρες, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, 9-14 Σεπτεμβρίου, η BMW θα παρουσιάσει το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο, iX3, το οποίο θα διακατέχεται από πληθώρα τεχνολογικών εξελίξεων.

Πέραν αυτών, με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, την παραγωγή και τη χρήση, με σαφή στόχο τη διατήρηση των πόρων και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η Neue Klasse αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία του Group προς την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2030 και το 2050. Ενδεικτικά, το BMW Group επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40 εκατομμύρια τόνους έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2019).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για παράδειγμα, η νέα ηλεκτρική BMW iX3 50 xDrive, όταν φορτίζεται με ηλεκτρική ενέργεια από το ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, το αποτύπωμα της σε άνθρακα είναι χαμηλότερο από εκείνο ενός αντίστοιχου μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) μετά από περίπου 21.500 χιλιόμετρα. Όταν δε φορτίζεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τότε υπερτερεί του αντίστοιχου μοντέλου ICE μετά από μόλις 17.500 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει περιβαλλοντικό όφελος σε διάστημα μόλις ενός έτους.

Ως προς την αλυσίδα εφοδιασμού για τη δημιουργία της νέας BMW iX3, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή υλικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με καινοτομίες σε προϊόντα και διαδικασίες. Ετσι, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 35% στη φάση εξέλιξης του προϊόντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, οι κυψέλες της μπαταρίας υψηλής τάσης Gen6 της BMW iX3 κατασκευάζονται κατά 50% από δευτερογενή υλικά που περιέχουν κοβάλτιο, λίθιο και νικέλιο. Επιπλέον, αξιοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο στα υλικά ανόδων και καθόδων όσο και στην παραγωγή των ίδιων των κυψελών. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά βατώρα μειώθηκαν κατά 42% σε σύγκριση με τις κυψέλες της μπαταρίας Gen5 του προηγούμενου μοντέλου.

Επιπλέον, το 30% των δευτερογενών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για το κάλυμμα του χώρου του κινητήρα και τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό προέρχεται από ανακυκλωμένο ναυτιλιακό πλαστικό, από παλιά δίχτυα και σχοινιά, αποτρέποντας έτσι την πιθανή απόρριψή τους στον ωκεανό.

Το δευτερογενές αλουμίνιο περιλαμβάνεται κατά 80% στις πλήμνες και τα ρουλεμάν των τροχών, καθώς και κατά 70% στις χυτές ζάντες.

Το κάλυμμα καθίσματος Econeer, διαθέσιμο στην έκδοση Essential, του οποίου η ταπετσαρία, η κόλλα και το ύφασμα τύπου fleece κατασκευάζονται από PET, δηλαδή πλαστικά μπουκάλια. Επιπλέον, η χρήση ενός μόνο υλικού αυξάνει σημαντικά την ανακυκλωσιμότητα.

Άλλα εξαρτήματα, τα οποία εξελίχθηκαν βάσει της αρχής του «Σχεδιασμού για Κυκλικότητα», περιλαμβάνουν την κεντρική κονσόλα, τον πίνακα οργάνων και τη μοκέτα του πατώματος.

Γενικώς, τα δευτερογενή υλικά αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνόλου των υλικών που χρησιμοποιούνται στη νέα BMW iX3 50 xDrive.

Καταλήγοντας, χάρη στις βελτιστοποιημένες αεροδυναμικές ιδιότητες και στη μειωμένη αντίσταση κύλισης, η κατανάλωση ενέργειας της νέας BMW iX3 είναι 20% χαμηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Όσον αφορά στο BMW iFactory, το νέο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, είναι το πρώτο εργοστάσιο αυτοκινήτων του ομίλου που παράγει οχήματα χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων – όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο – υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη μοναδική πηγή που τροφοδοτεί τη λειτουργία του εργοστασίου. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, έως και το 25% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις. Η υπόλοιπη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από άλλες ανανεώσιμες πηγές. Η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης και αξιοποιείται για τη θέρμανση των φούρνων βαφής, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Κατά την παραγωγή μιας BMW iX3 εκπέμπονται μόνο 0,1 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή περίπου δύο τρίτα λιγότερο σε σχέση με την παραγωγή σε άλλα εργοστάσια του BMW Group.