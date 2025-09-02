BMW: Στην BMW Σπανός η μοναδική BMW M4 CS Edition VR46 που ήρθε στην Ελλάδα

Μόλις 92 BMW M4 CS Edition VR46 πρόκειται να κατασκευαστούν και μία από αυτές ήρθε στην Ελλάδα και θα βρίσκεται έως τις 2 Σεπτεμβρίου στη Σπανός ΑΕ, στη Λ. Συγγρού 299.

Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε προς τιμήν του Βαλεντίνο Ρόσι που έτρεξε με αυτοκίνητα της BMW, μετά την πλούσια καριέρα του στις μοτοσυκλέτες και τους τίτλους που κατέκτησε.

Από τις 92 BMW M4 CS Edition VR46 που θα λανσαριστούν, οι 46 θα είναι της έκδοσης «Sport» και μια από αυτές βρίσκεται στη Σπανός.

Βαμμένη στο ειδικό χρώμα Marina Bay Blue, με τον αριθμό «46» στο πλάι σε πιο σκούρο μεταλλικό Tanzanite Blue και με ορατά ανθρακονήματα, λογότυπα VR46 και λεπτομέρειες του αμαξώματος στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα Sao Paulo. Στην καμπίνα, το δέρμα σε χρώμα Night Blue στα καθίσματα, οι λεπτομέρειες σε Sao Paulo Yellow και η επιγραφή «1/46» επιβεβαιώνουν τον δυναμικό χαρακτήρα αυτού του ξεχωριστού μοντέλου, που τιμά τον οδηγό-θρύλο της BMW M Motorsport.

Η BMW M4 CS Edition VR46 εφοδιάζεται με 6κύλινδρο κινητήρα 3.0 lt με τεχνολογία M TwinPower Turbo, με τη μέγιστη ισχύ των 550 ίππων, να μεταφέρεται στον δρόμο μέσω ενός 8τάχυτου κιβωτίου M Steptronic, του προηγμένου συστήματος τετρακίνησης M xDrive και του ενεργού διαφορικού M.

Το μοντέλο επιταχύνει σε 3,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 χλμ./ώρα.

Κάθε αγοραστής της BMW M4 CS Edition VR46 θα απολαύσει μια διήμερη εμπειρία στην Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει γεύμα στο VR46 Motor Ranch, γνωριμία με τον Βαλεντίνο Ρόσι, και επίσκεψη στην πίστα Μιζάνο, για μια αποκλειστική εμπειρία οδήγησης με τα πιο πρόσφατα μοντέλα BMW M.