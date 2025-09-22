BMW: Το 2028 σε κυκλοφορία η υδρογονοκίνητη BMW iX5 Hydrogen

Οι επιτυχημένες δοκιμές της νέας BMW iX5 Hydrogen, οδηγούν τη γερμανική μάρκα στο να λανσάρει το πρώτο υδρογονοκίνητο μοντέλο ευρείας παραγωγής της μάρκας.

Κι αυτό θα γίνει το 2028, καθώς η εταιρεία μέσα από την πρωτοβουλία HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale), στοχεύει στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων υδρογόνου και σταθμών ανεφοδιασμού σε μητροπολιτικές περιοχές, με αρχική πιλοτική εφαρμογή στη Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και είναι λογικό, καθώς για να κυκλοφορήσουν υδρογονοκίνητα οχήματα, χρειάζεται ικανό δίκτυο ανεφοδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW X5 είναι το μοναδικό μοντέλο παραγωγής που κυκλοφορεί ήδη σε εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου, plug-in υβριδικές με φόρτιση από εξωτερική πηγή, αμιγώς ηλεκτρική με μπαταρία και από το 2028 και με υδρογόνο, με κυψέλες καυσίμου που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη χημική αντίδραση του υδρογόνου με το οξυγόνο του αέρα και βέβαια εκπέμπουν μόνο υδρατμούς.

Η νέα BMW iX5 Hydrogen χρησιμοποιεί τεχνολογία κίνησης που βασίζεται στο σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Toyota Motor Corporation.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει το δρόμο για ένα πιο συμπαγές, ισχυρό και αποδοτικό σύστημα, που αυξάνει την αυτονομία και την απόδοση, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Καταλήγοντας, το υδρογόνο είναι ένας πολλά υποσχόμενος ενεργειακός φορέας του μέλλοντος για την απανθρακοποίηση. Λειτουργεί ως αποτελεσματικό μέσο αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και επιτρέποντας μια πιο σταθερή και αξιόπιστη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό δίκτυο. Το υδρογόνο συμπληρώνει την ηλεκτροκίνηση εκεί που τα ηλεκτρικά συστήματα με μπαταρία δεν είναι η βέλτιστη επιλογή.