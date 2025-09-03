BMW: Το Motorrad Vision CE θα μπορούσε να μπει σε παραγωγή

Να μια πρόταση σε όσους μοτοσυκλετιστές αρνούνται να φορέσουν κράνος όταν οδηγούν, κι αυτή η πρόταση επανέρχεται από τη BMW Motorrad.

Οι παλαιότεροι θυμόμαστε, πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν η γερμανική μάρκα έφερε την επανάσταση στην αστική κινητικότητα με το BMW C1, που ήταν ένα scooter με προστατευτικό εξοπλισμό που απάλλασσε τον οδηγό από τη χρήση κράνους.

Τώρα, αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία συνδυάζεται με την ηλεκτροκίνηση στο BMW Motorrad Vision CE, το οποίο θα παρουσιαστεί 9-14 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025, στο Μόναχο.

Το BMW Motorrad Vision CE, το οποίο διαθέτει μια σύνθετη σωληνωτή μεταλλική δομή (κλωβός), η οποία, μαζί με μία κατάλληλα σχεδιασμένη κατασκευή καθίσματος με ζώνη ασφαλείας, εξασφαλίζει εμπειρία οδήγηση χωρίς την ανάγκη χρήσης κράνους ή ρουχισμού προστασίας.

Το μειωμένο συνολικό ύψος του «κλωβού» και ο ανοιχτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τον μεγάλο μεταξόνιο, προσδίδουν στο Vision CE μια επιμηκυμένη, δυναμική και οπτικά ελαφριά εμφάνιση. Το επιστρωμένο αλουμίνιο, ταιριάζει με τη ματ λευκή απόχρωση, τη μαύρη αντίθεση και τις λεπτομέρειες σε νέον κόκκινο χρώμα στα γραφικά και σε επιλεγμένα σημεία.

Ένα ακόμη ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Vision CE είναι η λειτουργία εξισορρόπησης, που διατηρεί το όχημα πλήρως ισορροπημένο όταν είναι σταματημένο.

Σύμφωνα με τη στρατηγική βιωσιμότητας του BMW Group, η BMW Motorrad επενδύει συνεχώς την αστική ηλεκτρική κινητικότητα. Το 2014 παρουσίασε το ηλεκτρικό BMW C evolution, το 2022 λανσαρίστηκε το ηλεκτρικό BMW CE 04 και ακολούθησε το 2024 το επίσης ηλεκτρικό BMW CE 02.