BMW: Βγαίνουν οι πρώτες BMW i3 προ-παραγωγής

Ένα από τα σημαντικά μοντέλα της BMW για το 2026, είναι η νέα BMW i3, της οποίας αναμένεται η παραγωγή των αυτοκινήτων να ξεκινήσει προς το καλοκαίρι.

Ωστόσο, τα πρώτα αυτοκίνητα προ-παραγωγής, βγήκαν από το εργοστάσιο του Μονάχου και είναι έτοιμα για δοκιμαστική χρήση, ώστε να διορθωθούν τυχόν ζητήματα και να προετοιμαστούν τα αυτοκίνητα παραγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η πρώτη φορά που μια BMW i3 κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο του Μονάχου, βασισμένη στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse της BMW και θα υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση των sedan της γερμανικής μάρκας.

Στα πιο χτυπητά χαρακτηριστικά, είναι ότι η μάσκα νεφρών αντί για κάθετη διάταξη έχει οριζόντια, με τα φωτιστικά σε πλάγια μορφή στις άκρες.

Θα τροφοδοτείται από ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα νέας γενιάς και υπολογίζεται να προσφέρει αυτονομία πάνω από 800 χλμ.