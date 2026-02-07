Driveit

BMW: Βγαίνουν οι πρώτες BMW i3 προ-παραγωγής

Τα δοκιμαστικά αυτοκίνητα προετοιμάζουν το έδαφος για τη μαζική παραγωγή
bmw-i3-2026
Δημήτρης Μπαλής

Ένα από τα σημαντικά μοντέλα της BMW για το 2026, είναι η νέα BMW i3, της οποίας αναμένεται η παραγωγή των αυτοκινήτων να ξεκινήσει προς το καλοκαίρι.

Ωστόσο, τα πρώτα αυτοκίνητα προ-παραγωγής, βγήκαν από το εργοστάσιο του Μονάχου και είναι έτοιμα για δοκιμαστική χρήση, ώστε να διορθωθούν τυχόν ζητήματα και να προετοιμαστούν τα αυτοκίνητα παραγωγής.

Είναι η πρώτη φορά που μια BMW i3 κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο του Μονάχου, βασισμένη στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse της BMW και θα υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική προσέγγιση των sedan της γερμανικής μάρκας.

Στα πιο χτυπητά χαρακτηριστικά, είναι ότι η μάσκα νεφρών αντί για κάθετη διάταξη έχει οριζόντια, με τα φωτιστικά σε πλάγια μορφή στις άκρες.

bmw-i3-2026

Θα τροφοδοτείται από ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα νέας γενιάς και υπολογίζεται να προσφέρει αυτονομία πάνω από 800 χλμ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
116
112
98
90
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo