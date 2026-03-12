BYD: Από 33.990 ευρώ το ηλεκτρικό Atto 3 Evo, πισωκίνητο ή τετρακίνητο

Μια ακόμα πρόταση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου προσφέρει η BYD, μέσω του ομίλου Σφακιανάκη.

Το βασικό χαρακτηριστικό του ATTO3 EVO είναι η μεγαλύτερη σε χωρητικότητα μπαταρία, των 74,8 kWh, που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW, και επιτρέπει φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 25 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για ταξίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο βασίζεται στην e-Platform 3.0, που χρησιμοποιεί την Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), ως μέρος του πλαισίου (τεχνολογία Cell-to-Body), με το πάνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, και ταυτόχρονα καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου.

Παράλληλα, ο τρόπος τοποθέτησης της μπαταρίας, άφησε επιπλέον 50 λίτρα στο χώρο αποσκευών, αγγίζοντας τα 490 λίτρα, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον ένας νέος αποθηκευτικός χώρος (frunk) 101 λίτρων.

Το ATTO 3 EVO είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις. Η πισωκίνητη Design RWD αποδίδει 313 ίππους (230 kW) με 380 Nm ροπής, επιταχύνει σε 5,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, και μπορεί να διανύσει με μια πλήρη φόρτιση μέχρι 510 χιλιόμετρα, ενώ σε συνθήκες πόλης φτάνει έως 710 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD, με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστική ισχύ 449 ίππων και 560 Nm ροπής, επιταχύνει σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 200 χλμ./ώρα, και η συνδυαστική αυτονομία τα 470 χιλιόμετρα.

Στην καμπίνα, η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, φέρει νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, ποιοτικά υλικά, head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Παράλληλα, το εξελιγμένο σύστημα infotainment με οθόνη 15,6 ιντσών (τη μεγαλύτερη στην κατηγορία) ενσωματώνει λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση και εκτέλεση σύνθετων εντολών.

Οι τιμές ξεκινούν από 33.990 ευρώ, έπειτα από το Electric Bonus του ομίλου Σφακιανάκη (3.000 ευρώ), και της κρατικής επιδότησης (επίσης 3.000 ευρώ) του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η αγορά συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).