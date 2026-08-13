Η Ford ετοιμάζεται για τη δυναμική επιστροφή της στο Le Mans

Το Le Mans πάντα αποτελεί μια πρόκληση για κάθε εταιρεία -ομάδα, πόσω μάλλον για τη Ford, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στον αγώνα.

Η αμερικανική ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για την επιστροφή της, στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού FIA World Endurance Championship, και δουλεύει εντατικά πάνω στον νέο V8 Coyote κινητήρα της Ford Racing που θα τροφοδοτεί το νέο της Hypercar.

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Το μοτέρ δοκιμάζεται σε δυναμόμετρο, στις εγκαταστάσεις της Ford στο Dearborn, και αναπαράγει με ακρίβεια έναν πλήρη γύρο στο Circuit de la Sarthe, πριν ακόμη το πρωτότυπο βγει στην πίστα.

Κάθε αλλαγή σχέσης στο όριο περιστροφής των 9.000 σ.α.λ., κάθε επιβράδυνση για τη στροφή Mulsanne και κάθε επιτάχυνση με τέρμα γκάζι προς το διάσημο Ford Chicane της γαλλικής πίστας, αναπαράγονται πιστά σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους μηχανικούς της Ford Racing όχι μόνο να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα αλλά και να αξιολογούν τη συμπεριφορά του κινητήρα σε συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές του θρυλικού αγώνα.

Παράλληλα, στο Technology Centre της Ford στη Β. Καρολίνα, οι οδηγοί του προγράμματος εξέλιξης συμμετέχουν στις δοκιμές, αξιολογώντας για παράδειγμα τη θέση οδήγησης και την εργονομία του κόκπιτ πριν από τις πρώτες πραγματικές δοκιμές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε λεπτομέρεια βελτιστοποιείται ώστε οι εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας να βρεθούν στο Le Mans έχοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο προετοιμασίας.