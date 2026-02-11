BYD: Διανύσαμε τα πρώτα χιλιόμετρα με το plug-in hybrid Sealion 5 DM-i

Η BYD δεν έφτασε τυχαία στην 1η θέση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων στην Ελλάδα το 2025, ενώ με ένα μόνο μοντέλο plug-in hybrid, το SEAL U DM–I, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του, με 577 μονάδες.

Η επιτυχία της BYD συνίσταται από το συνδυασμό πολύ καλής τιμής, που επιδοτείται από τον όμιλο Σφακιανάκη που διανέμει τα μοντέλα στην Ελλάδα (και την Κύπρο), και καλού προϊόντος, με εξοπλισμό που δε βρίσκεις εύκολα σε όλο αυτό το πακέτο. Κι ένα ακόμα στοιχείο, είναι ότι μπαίνοντας κάποιος σε ένα κατάστημα BYD, θα δει μια μεγάλη γκάμα μοντέλων, SUV ως επί το πλείστον, που κάποιο θα ταιριάξει στις ανάγκες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, η γκάμα ενδυναμώθηκε με το δεύτερο plug-in hybrid μοντέλο, το Sealion 5 DM-i, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθει και το ΑΤΤΟ 2 με ίδια τεχνολογία.

Χθες, οδηγώντας το Sealion 5 DM-i, πραγματικά ενισχύθηκε η άποψη που έχω εκφράσει εν γένει για τα plug-in hybrid μοντέλα. Δηλαδή, σε συνθήκες πόλης, ανάλογα το μοντέλο, μπορείς να διανύσεις αμιγώς ηλεκτρικά παραπάνω από τα χιλιόμετρα που χρειάζεσαι να πας και να έρθεις από τη δουλειά σου, με ελάχιστο κόστος και χωρίς ρύπους. Κι όταν κάνεις ταξίδι, και δεν έχεις ενέργεια στη μπαταρία, η κατανάλωση από το θερμικό μοτέρ, συνήθως δεν ξεφεύγει πάνω από 5-6 λίτρα στα 100 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οδηγώντας από τον Άλιμο μέχρι την Κερατέα στην Αττική και επιστρέφοντας, η κατανάλωση έγραψε 1,9 λίτρα στα 100 χλμ., κάτω από τα 2,1 λίτρα που δίνει επίσημα η εταιρεία. Με γεμάτη τη μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 KWh (υπάρχει και μικρότερη 12,96 kWh με αυτονομία έως 62 χλμ.), θα μπορούσα να είχα κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά με το πρόγραμμα EV, καθώς η ενέργεια αρκεί για 86 χιλιόμετρα, και δεν είχα διανύσει παραπάνω. Όμως, προτίμησα να χρησιμοποιώ και το υβριδικό πρόγραμμα HEV, γι’ αυτό και έγραψε αυτή τη κατανάλωση καυσίμου. Πάντως, στα 100 χλμ., με άδεια μπαταρία, δεν θα καταναλώσει πάνω από 5,5 λίτρα καυσίμου.

Οι αλλαγές στα προγράμματα γίνονται από διακόπτη στη βάση της κονσόλας, ενώ υπάρχουν κι άλλοι διακόπτες για άλλες λειτουργίες.

Η εκκίνηση γίνεται επίσης με διακόπτη από την κονσόλα και το αυτοκίνητο ξεκινά ηλεκτρικά και ομαλά. Αν πιέσεις το πεντάλ του γκαζιού θα εμπλακεί και ο κινητήρας βενζίνης 1.5 lt που ουσιαστικά χρησιμεύει περισσότερο ως γεννήτρια για να γεμίζει τη μπαταρία, κι θα έχεις αρκετό ρεπρίζ, σε υψηλές στροφές για να προσπεράσεις.

Τη δύναμη των 212 ίππων και τα 300 Nm ροπής δεν θα τα νιώσεις χαμηλά, με 8,1 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, καθώς η ρύθμιση είναι περισσότερο προς την οικονομία καυσίμου, γι’ αυτό και μπορείς να έχεις κοντά στα 1.016 χλμ. συνολικής αυτονομίας από ρεζερβουάρ 52 λίτρων (992 χλμ. με τη μικρότερη μπαταρία).

Το προσθιοκίνητο και βάρους 2.159 κιλών αμάξωμα, πατά καλά στο δρόμο και στα στροφιλίκια είναι προβλέψιμο. Ο ημιάκαμπτος άξονας πίσω ίσως να μη δικαιολογείται για το μέγεθος του αυτοκινήτου (4,738μ.) και την κατηγορία του (σχεδόν όλα τα μοντέλα έχουν πολλαπλούς συνδέσμους), ωστόσο δεν αισθάνεσαι σκληρότητα και έχεις μπόλικη χωρητικότητα στο πορτ-μπαγκάζ (463 λίτρα), ενώ με την αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων (40:60 διαιρούνται), αυξάνεται πολύ η χωρητικότητα.

Σχεδόν όλες οι ρυθμίσεις γίνονται από την οθόνη αφής 12,8 ιντσών, επιλέγεις την ένταση της ανάκτησης ενέργειας (όχι μεγάλη διαφορά στο High), και τα τρία προγράμματα λειτουργίας (Eco, Normal, Sport), ενώ μπορείς να απενεργοποιήσεις και πολλά από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS. Και με την κίνηση τριών δακτύλων, μπορείς να ρυθμίσεις και τον κλιματισμό.

Εύχρηστος και ευκρινής ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 8,8 ιντσών, ενώ μου άρεσαν τα μπροστινά καθίσματα που έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα. Η ταπετσαρία είναι από συνθετικό δέρμα, υπάρχουν μαλακά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό και στις πόρτες, και η τριχρωμία σε γκρι ανοικτό, σκούρο και μαύρο, δημιουργεί οπτική αντίθεση και ταιριάζει με τις πινελιές απομίμησης αλουμινίου.

Γενικά, η πρώτη αίσθηση είναι ότι με την τιμή των 33.990 ευρώ, στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, παίρνεις πάρα πολλά, ενώ για εταιρική χρήση με 48 γρ./χλμ. εκπομπές CO2, έχει απαλλαγές από φόρο. Η άλλη έκδοση, με τη μικρότερη μπαταρία, που κοστίζει 31.990 ευρώ, προς το παρόν με 62 γρ. CO2 δεν απαλλάσσεται των φόρων για εταιρική χρήση. Ωστόσο, πιθανότατα αυτό θα αλλάξει.

Το SEALION 5 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Θα ακολουθήσει εκτενέστερη δοκιμή, με εκατοντάδες χιλιόμετρα, ώστε να εξάγουμε περισσότερα συμπεράσματα.