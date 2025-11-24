BYD: Δύο νέες εκδόσεις του Atto 2, μια ηλεκτρική με αυτονομία έως 430 χλμ. και μια plug-in hybrid

Η BYD, προσφέρει δύο νέες εκδόσεις του δημοφιλούς compact SUV ΑΤΤΟ 2.

Η μια έκδοση είναι αμιγώς ηλεκτρική, η ATTO 2 Comfort, που αποτελεί και την κορυφαία έκδοση του μοντέλου, καθώς διαθέτει μπαταρία αυξημένη σε χωρητικότητα κατά 20 kWh, φτάνοντας τις 64,8 kWh, και χαρίζοντας 120 χλμ. επιπλέον σε αυτονομία, αγγίζοντας τα 430 χλμ., σε μικτή χρήση και πάνω από 600 χλμ. στην πόλη.

Η μεγαλύτερη μπαταρία προσθέτει περίπου 150 κιλά στο βάρος του ATTO 2, ωστόσο ο ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει ισχύ 204 ίππων (150 kW) και ροπή 310 Nm. Το μοντέλο επιταχύνει σε 7,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα με τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα.

Το ATTO 2 Comfort έχει και αυξημένη ισχύ φόρτισης DC 155 kW, έναντι 65 kW προηγουμένως, που σημαίνει ταχύτερο χρόνο φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά, ενώ η φόρτιση από 30% έως 80% ολοκληρώνεται σε 19 λεπτά.

Το νέο μοντέλο διαθέτει onboard τριφασικό φορτιστή AC 11 kW ως στάνταρ εξοπλισμό. Με αυτόν, η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% ολοκληρώνεται σε λίγο παραπάνω από επτά ώρες.

Το BYD ATTO 2 Comfort μοιράζεται τις ίδιες συμπαγείς διαστάσεις με τις άλλες δύο αμιγώς ηλεκτρικές, Active και Boost. Έχει μήκος 4,310 μ., πλάτος 1,830 μ. και ύψος 1,675 μ. Το σχετικά μακρύ μεταξόνιο (2,620 μ.) προσφέρει χώρο και για πέμπτο επιβάτη.

Σχεδιαστικά, μερικές διακριτές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ της Comfort και των εκδόσεων Active και Boost: οι πλευρικοί αεραγωγοί στις μπροστινές πόρτες έχουν καταργηθεί, ενώ στο πορτ-μπαγκάζ υπάρχουν διαφορετικά σήματα, που περιλαμβάνουν το κεντρικά τοποθετημένο λογότυπο της BYD.

Επίσης, η καμπίνα έχει ελαφρώς ανανεωμένη εσωτερική διαρρύθμιση, ο επιλογέας ταχυτήτων μεταφέρθηκε από την κεντρική κονσόλα στην κολόνα του τιμονιού, προστέθηκε θήκη γυαλιών για τον οδηγό, μεσαίο πίσω προσκέφαλο, τα δύο μπροστινά καθίσματα έχουν ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, ενώ είναι θερμαινόμενα όπως και το τιμόνι.

Υπάρχουν προγράμματα οδήγησης – Eco, Normal, Sport και Snow, ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής 12,8 ιντσών, δύο θύρες φόρτισης Type-C στο μπροστινό μέρος (60W και 18W) και δύο στο πίσω μέρος (18W), καθώς και βάση ασύρματης φόρτισης smartphone 50W στην κεντρική κονσόλα.

Αυξημένη είναι η χωρητικότητά του πορτ-μπαγκάζ στα 450 λίτρα, ενώ ο εξοπλισμός ασφαλείας έχει επίσης ενισχυθεί, με την προσθήκη ενός κεντρικού αερόσακου μπροστά, και υπάρχει πληθώρα σε συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Το μοντέλο θα είναι σύντομα διαθέσιμο για παραγγελία και θα συνοδεύεται από 6ετή εγγύηση κατασκευαστή για το όχημα και 8ετή κάλυψη για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.

Super Hybrid ATTO 2 DM-i

Το ATTO 2 DM-i με τεχνολογία Super Hybrid DM, είναι ένα plug-in υβριδικό μοντέλο με συνδυασμένη αυτονομία έως 1.000 χλμ.

Έχει μήκος κατά 2 εκ. μακρύτερο των άλλων εκδόσεων του ΑΤΤΟ 2, στα 4,330 μ., το πλάτος είναι 1,830 μ. και το ύψος 1,675 μ. και το μεταξόνιο είναι ίδιο, στα 2,620 μ.

Σχεδιαστικά στοιχεία που το διαφοροποιούν από την υπάρχουσα ηλεκτρική EV έκδοση, είναι η μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία στον εμπρός προφυλακτήρα, κατάργηση των πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά και νέα λογότυπα στο πορτ-μπαγκάζ.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM συνδυάζει δύο πολύστροφους ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης, Blade Battery και ειδικά σχεδιασμένο βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1.5lt με θερμική απόδοση 43,04%.

Η τεχνολογία προσφέρει δύο προγράμματα κίνησης: ηλεκτρικό (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και υβριδικό (HEV), όπου ο βενζινοκινητήρας φορτίζει τη μπαταρία και τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός μετατροπέα, προσδίδοντας στο όχημα την άμεση απόκριση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, το υβριδικό πρόγραμμα μπορεί να περάσει από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτήν του ηλεκτροκινητήρα.

Το κινητήριο σύνολο προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χλμ., και συνολική αυτονομία με το ρεζερβουάρ βενζίνης πάνω από 1.000 χλμ., με τη μέση κατανάλωση να είναι μόλις 1,8 λίτρα/100 χλμ.

Το ATTO 2 DM-i επιταχύνει σε 7,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα.

Διατίθενται δύο εκδόσεις: Η Active με Blade Battery χωρητικότητας 7,8 kWh και μέγιστη ισχύ 166 PS (122 kW), έχει αυτονομία 40 χλμ. αμιγώς ηλεκτρική και συνολική συνδυασμένη αυτονομία 930 χλμ., ενώ η έκδοση Boost με μπαταρία χωρητικότητας 18,0 kWh, έχει αυξημένη ισχύ 212 PS (156 kW), αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 90 χλμ. και συνολική συνδυασμένη αυτονομία 1.000 χλμ..

Έχει κι αυτό τον επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, θήκη γυαλιών για τον οδηγό, τρίτο προσκέφαλο και ρυθμιζόμενα προσκέφαλα εμπρός. Φέρει ίδιο πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών LCD, ίδια οθόνη αφής 12,8 ιντσών, στην έκδοση Boost πανοραμική γυάλινη οροφή, πορτ-μπαγκάζ 425 λίτρων. Επιπλέον, υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle to Load, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid DM.

Καταλήγοντας, και οι δύο εκδόσεις είναι πλούσια εξοπλισμένες με συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού.

Το BYD ATTO 2 DM-i αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026, και θα καλύπτεται κι αυτό με 6ετή εγγύηση για το όχημα και 8ετή για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.