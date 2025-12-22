BYD: Έφτασε τα 15 εκατομμύρια οχήματα Νέας Ενέργειας

Σε μόλις 13 μήνες η BYD κατάφερε να εκτοξεύσει από τα 10 στα 15 εκατομμύρια την παραγωγή οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV).

Στη γκάμα NEV ανήκουν τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV), όσο και τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την τεχνολογία Super Hybrid με σύστημα DM.

Οι εργαζόμενοι τίμησαν το πιο πρόσφατο το ορόσημο στο εργοστάσιο της BYD στην πόλη Jinan της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή οχημάτων πριν από τρία χρόνια. Το επετειακό όχημα που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής της BYD ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του N8L, ενός μεγάλου εξαθέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD, DENZA. Το μοντέλο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 («e-cube») με το Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake που θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026.

Σημειώνω ότι η BYD κατασκεύασε το πρώτο της όχημα Νέας Ενέργειας, το F3DM, το 2008, το οποίο ήταν το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθούν 1 εκατομμύριο NEV, αλλά μόλις 13 μήνες για να παραχθούν 5 εκατομμύρια, δηλαδή από τα 10 στα 15 εκατ.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι η συνολική παραγωγή για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 φτάνει τα 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εξαγωγές, κατά την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 917.000 μονάδες, ξεπερνώντας το σύνολο ολόκληρου του 2024, ενώ η παγκόσμια παρουσία της BYD εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές.