BYD: Έρχεται το ΑΤΤΟ 3 με ισχύ έως 449 ίππους και αυτονομία έως 510 χλμ.

Το ΑΤΤΟ 3 ήταν το μοντέλο με το οποίο συστήθηκε στην Ευρώπη η κινεζική BYD, ήδη από το 2023.

Τώρα, το SUV μοντέλο έρχεται σε μια νέα έκδοση ATTO 3 EVO, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης της e-Platform 3.0 (η μπαταρία είναι μέρος του πλαισίου) που έχει αναπτύξει η εταιρεία, προσφέροντας διευρυμένα τεχνικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το αρχικό ATTO 3.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο από την άνοιξη, σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με μεγαλύτερη μπαταρία 74,8 kWh, Blade Battery με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP). Και οι δύο εκδόσεις υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW μέσω της αρχιτεκτονικής 800 V, επιτυγχάνοντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά.

Η πρώτη έκδοση Design, είναι πισωκίνητη με ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο ανάμεσα στους πίσω τροχούς. Αποδίδει ισχύ 313 ίππους (230 kW), ροπή 380 Nm, επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα και χαρίζει αυτονομία έως 510 χλμ. Η έκδοση Excellence είναι τετρακίνητη, με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, αποδίδει ισχύ 449 PS (330 kW), ροπή 560 Nm, επιταχύνει σε 3,9 δευτερόλεπτα και έχει αυτονομία 470 χλμ.

Και οι δύο εκδόσεις του ATTO 3 EVO έχουν ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 κιλά με φρένα και φέρουν τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3 kW.

Το BYD ATTO 3 EVO διατηρεί τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με το απερχόμενο ATTO 3 (μήκος 4,455 μ., πλάτος 1,875 μ., ύψος 1,615 μ.), όμως έχει ανασχεδιασμένους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, νέες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, λεπτότερα πλαϊνά μαρσπιέ και πιο σπορ αεροτομή στο πίσω άκρο της οροφής.

Το μεταξόνιο παραμένει στα 2,720 μ., αλλά μεγάλωσε κατά 50 λίτρα όγκου ο χώρος αποσκευών (συνολικά 490 λίτρα), ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον ένας νέος αποθηκευτικός χώρος (frunk) 101 λίτρων.

Στην καμπίνα οι αλλαγές παρατηρούνται στον επιλογέα ταχυτήτων που μεταφέρθηκε από την κεντρική κονσόλα στη κολόνα του τιμονιού, υπάρχει νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ποιοτικότερα υλικά και περισσότερες τεχνολογίες, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Το ATTO 3 EVO διαθέτει το πρόσφατο σύστημα infotainment της BYD, με κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, πρόσβαση NFC με smartphone ή wearable, ασύρματη φόρτιση smartphone, και διακριτικό εσωτερικό φωτισμό, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα 360° και πλήρη γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Η αγορά θα καλύπτεται με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια ή 250.000 χλμ. για τη μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) τουλάχιστον 70%.