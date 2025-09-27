BYD: Η νέα πίστα δοκιμών για όλες τις προκλήσεις

Την πρώτη από μια σειρά σε πίστες δοκιμών που θα κατασκευάσει η BYD, εγκαινίασε στο Zhengzhou της Κίνας.

Η πίστα έχει σχεδιαστεί ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV), και θα λειτουργεί ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες.

Η πίστα περιλαμβάνει οκτώ ζώνες (Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock Race Track, Off-Road Park και Camping Area) και θα συνδυάζει – μεταξύ άλλων – διέλευση οχήματος μέσα από νερό, αναρρίχηση σε αμμόλοφο σε εσωτερικό χώρο και οδήγηση εκτός δρόμου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δοκιμάσουν ποικίλα σενάρια σε έναν ενιαίο χώρο.

Με υψομετρική διαφορά 29,6 μέτρων και κλίση 28 μοιρών, ο εσωτερικός αμμόλοφος στο Zhengzhou έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως η υψηλότερη και μεγαλύτερη εγκατάσταση αναρρίχησης σε αμμόλοφο για δοκιμές αυτοκινήτων. Κατασκευασμένος με 6.200 τόνους άμμου, που παραπέμπει στη σύσταση της ερήμου Alxa, προσφέρει μια αυθεντική off-road εμπειρία οδήγησης σε αμμόλοφο.

Επίσης, η πισίνα διάσχισης νερού, μήκους 70 μέτρων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το YANGWANG U8. Μέσω του υποβρύχιου παρατηρητηρίου από γυαλί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το όχημα να κινείται μπροστά, να στρίβει ή να κάνει όπισθεν μέσα στο νερό, χάρη στην πλατφόρμα e, η οποία έχει επανακαθορίσει τα πρότυπα ασφάλειας σε ακραία σενάρια οδήγησης.

Ως προς την επίδειξη των τεχνολογιών ασφάλειας στα NEV, το Kick Plate προσομοιώνει το παγωμένο οδόστρωμα με μια υγρή, γυαλισμένη τσιμεντένια επιφάνεια. Μέσω κινητών πλακών που προκαλούν προσωρινή απώλεια ελέγχου, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Στο Low Friction Circle, την πρώτη κυκλική πίστα διαμέτρου 44 μέτρων στην Κίνα, που αποτελείται από 30.000 λεία τούβλα βασάλτη, καλυμμένα με ένα στρώμα νερού 3 χιλιοστών, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν εύκολα συνεχές και ελεγχόμενο drift, απολαμβάνοντας τη χαρά της πλαγιολίσθησης, χάρη στην άμεση απόκριση των ηλεκτρονικών της BYD σε επίπεδο χιλιοστού του δευτερολέπτου και στα έξυπνα συστήματα ελέγχου του αμαξώματος.

Η δε πίστα αγώνων, μήκους 1.758 μέτρων, περιλαμβάνει εννέα στροφές και μια ευθεία 550 μέτρων, ιδανική για δυνατές επιταχύνσεις, ενώ το Dynamic Paddock, έκτασης 15.300 τ.μ., περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σενάρια δοκιμών, όπως: τυπικό σλάλομ, δοκιμές αποφυγής εμποδίου και αυτοματοποιημένη στάθμευση.

Συνολικά, 27 σενάρια off-road οδήγησης – για αρχάριους έως προχωρημένους – κάνουν τη διασκέδαση της εκτός δρόμου οδήγησης προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ακόμη και ένα αστικό SUV μπορεί να κινηθεί με σιγουριά στις βασικές διαδρομές, χάρη στο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης.