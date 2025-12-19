BYD: Με 34.890 ευρώ το plug-in hybrid SEAL 5 DM-i

Ένα ακόμα plug-in hybrid μοντέλο λανσάρει στη χώρα μας η BYD.

Πρόκειται για το SEAL 5 DM-i, το οποίο είναι το πρώτο sedan της μάρκας με τέτοια, προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM plug-in.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τολμηρή κίνηση από την κινεζική μάρκα, η οποία διαθέτει στη φαρέτρα της ήδη αρκετά SUV αμαξώματα.

Καλοσχεδιασμένο, δεν δείχνει σαν ένα κλασικό sedan αλλά φέρνει σε coupe στυλ και μπροστά υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα «Ocean X» της BYD, με εξελιγμένες μονάδες φωτισμού, οι οποίες ενσωματώνουν φώτα LED.

Στο πλάι, παρά τη χαμηλή κλίση της οροφής, οι ενήλικες που κάθονται πίσω έχουν άνεση για τα κεφάλια τους, ενώ ξεχωρίζουν και οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο πίσω μέρος τα μοντέρνα φωτιστικά σώματα συνδυάζουν φωτεινές λωρίδες με λεπτομέρειες σε σχήμα σταγόνας νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καμπίνα, το SEAL 5 DM-i εφοδιάζεται με καθίσματα από vegan δέρμα, στον βασικό εξοπλισμό, φέρει στάνταρ σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, το οποίο φροντίζει τα επιβλαβή σωματίδια να μένουν εκτός του εσωτερικού του οχήματος, στάνταρ ηλιοροφή με σκίαστρο, οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών, με τη δυνατότητα περιστροφής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό, πολυλειτουργικό τιμόνι, και πλήκτρα που περιβάλλουν τον επιλογέα ταχυτήτων εμπνευσμένο από κρύσταλλο.

Το μεταξόνιο των 2,718μ. προσφέρει άνεση για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων, είναι υπερ-αρκετός για ταξίδι.

Και βέβαια διαθέτει ενημερώσεις over-the-air (OTA) για τα συστήματα και την πλοήγηση, ενώ η σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto είναι απρόσκοπτη. Επιπλέον, παρέχονται πολλαπλές θύρες USB και ασύρματη φόρτιση 15W.

Μια ακόμα σημαντική παροχή, είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Το Super DM plug-in hybrid της BYD, αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1.5lt, έναν ηλεκτροκινητήρα, ένα αυτόματο κιβώτιο και μια μπαταρία 18,3 kWh που χαρίζει έως 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας (140 χλμ. στην πόλη).

Ωστόσο, με συνδυασμό και του ρεζερβουάρ βενζίνης, το μοντέλο μπορεί να διανύσει έως 1.050 χλμ.!

Διαθέτει και λειτουργία EV Mode, με τους τροχούς να κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα και τον βενζινοκινητήρα να τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από εν σειρά σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Η συνολική ισχύς του συστήματος είναι 212 ίπποι με 300 Nm ροπής και επιταχύνει σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα.

Το SEAL 5 DM-i είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ σε μία έκδοση με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Καταλήγοντας, καλύπτεται από εγγύηση 6 ετών ή 150.000 χλμ., για το αμάξωμα, ο ηλεκτροκινητήρας για 8 χρόνια ή 150.000 χλμ. και η Blade Battery, για επίσης 8 χρόνια ή 250.000 χλμ., με εγγύηση ότι θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας.