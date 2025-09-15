BYD: Μεταχειρισμένα με εγγύηση

Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεων Αυτοκινήτου στο Μόναχο, η BYD επιβεβαίωσε τα σχέδια κατασκευής του πρώτου εργοστασίου της στην Ευρώπη.

Στο Szeged της Ουγγαρίας, το πρώτο μοντέλο που θα παράγεται, στα τέλη του 2025, θα είναι το DOLPHIN SURF, το οποίο πρόσφατα απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP.

Επίσης, η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη τεχνολογία Flash Charging της BYD προχωρά κανονικά για την Ευρώπη και ότι οι εγκαταστάσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με 200-300 σταθμούς να προγραμματίζονται μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2026. Η premium μάρκα DENZA θα ηγηθεί της εφαρμογής της επαναστατικής τεχνολογίας Flash Charging.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η BYD ανακοίνωσε το νέο της πρόγραμμα BYD Certified Pre-Owned, σχεδιασμένο για όσους επιλέγουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ως βήμα προς την κινητικότητα νέας ενέργειας. Όλα τα οχήματα που διατίθενται μέσω του προγράμματος υποβάλλονται σε έλεγχο 179 σημείων, συνοδεύονται από εγγύηση ότι η κατάσταση της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 90% και υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όπως εγγύηση, οδική βοήθεια και υπηρεσίες δεδομένων.

Εξάλλου, στην Έκθεση υπήρχε και το νέο SEAL 6 DM-i TOURING, με συνδυασμένη αυτονομία πάνω από 1.300 χλμ.