BYD: Παίζει μπάλα με την Manchester City

Η BYD μέσω του ποδοσφαίρου, του λαοφιλέστερου σπορ στον πλανήτη, επιχειρεί να γίνει ακόμα πιο αναγνωρίσιμη, διεθνώς.

Η αρχή έγινε με τη χορηγία του UEFA Euro 2024, έπειτα με τη χορηγία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 της UEFA 2025, και τώρα με την Μάντσεστερ Σίτι, όπου θα εμφανίζεται στη στολή προπόνησης των ανδρικών και γυναικείων ομάδων του εμβληματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τη διάθεση αυτοκινήτων BYD και DENZA και άλλων οχημάτων στη Μάντσεστερ Σίτι, το BYD Group θα φέρει την τεχνογνωσία του στις νέες μορφές ενέργειας μέσω υποδομών φόρτισης οχημάτων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στη City Football Academy, την υπερσύγχρονη εγκατάσταση προπόνησης και ανάπτυξης που φιλοξενεί τις ομάδες των ανδρών, γυναικών και τις ακαδημίες του συλλόγου.

Επιπλέον, η BYD θα έχει παρουσία σε ολόκληρο το Etihad Stadium, με το λογότυπό της να κοσμεί τα προσκέφαλα των καθισμάτων στους πάγκους. Ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα συνοδεύει επίσης το επίσημο λεωφορείο της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της Premier League και του κυπέλλου.

Η BYD ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαταριών πριν από περίπου 30 χρόνια. Το 2008 κατασκεύασε το πρώτο της όχημα νέας ενέργειας (NEV), το πρώτο plug-in hybrid μαζικής παραγωγής, ενώ έχει παρουσία σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές.

Το 2025, η BYD κατέγραψε πωλήσεις 4,6 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο σε αγορές εκτός Κίνας.