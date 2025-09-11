BYD: Ρεκόρ εσόδων, κερδών και επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη

Ρεκόρ επιδόσεων σε βασικούς δείκτες παρουσίασε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, κατά το πρώτο 6μηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, εμφάνισε έσοδα 44,65 δισ. ευρώ, ήτοι +23% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθαρά κέρδη 1,86 δισ. ευρώ (+14%), και ταμειακά διαθέσιμα 18,77 δισ. ευρώ, ενώ επένδυσε στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 3,72 δισ. ευρώ (+53%), φτάνοντας συνολικά τα 25,25 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, στο 7μηνο, Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, η BYD πούλησε 2,49 εκατ. οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 27,4% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές υπερδιπλασιάστηκαν, με πάνω από 550.000 επιβατικά αυτοκίνητα και pickup trucks, ξεπερνώντας τα επίπεδα ολόκληρου του 2024. Οι παραδόσεις εκτός Κίνας αναμένεται να φτάσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Τα οχήματα BYD είναι πλέον διαθέσιμα σε περισσότερες από 112 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.