BYD: Στην Έκθεση του Μονάχου με πρωταγωνιστή το Seal 6 DM-i Touring

Πρεμιέρα στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, που θα πραγματοποιηθεί 9-14 Σεπτεμβρίου 2025, θα κάνει το BYD SEAL 6 DM-i TOURING.

Το νέο μοντέλο είναι ένα station wagon με plug-in hybrid τεχνολογία νέας γενιάς, που συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης 1.5lt ισχύος 101 ίππων, που ουσιαστικά λειτουργεί ως μονάδα παραγωγής ενέργειας για τον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 163 ίππους και είναι αυτός που μεταδίδει την κίνηση στο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλεονέκτημα αυτό, χαρίζει αφενός μεγάλη αυτονομία που ξεπερνά τα 1.505 χλμ. (σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία θα φτάνει έως 105 χλμ.) και, αφετέρου, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Σημειώνω ότι διαθέτει μεγάλους χώρους στο πορτ-μπαγκάζ, ενώ η τιμή του θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Πάντως, πιθανότατα το μοντέλο δεν θα εισαχθεί στην Ελλάδα.

Στο Μόναχο η BYD θα παρουσιάσει και τα σχέδιά της για την παραγωγή μοντέλων και για την τεχνολογία αστραπιαίας φόρτισης (Flash Charging) 1 MW (1000 kW) στην Ευρώπη – μια τεχνολογική καινοτομία που μπορεί να προσθέσει περίπου 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά.

Σε ένα δεύτερο περίπτερο, το «BYD Oasis», στο Wappenhalle (σε μικρή απόσταση από την είσοδο West της Messe), η εταιρεία θα παρουσιάσει μοντέλα των BYD και DENZA, με τη δεύτερη να κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της στη Γερμανία με την παρουσίαση του MPV D9 και της ναυαρχίδας της, Z9GT.