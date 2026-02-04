BYD: To plug-in hybrid Sealion 5 DM-i από 31.990 ευρώ

Η κατηγορία των plug-in hybrid μοντέλων, που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα και ηλεκτρομοτέρ, και φορτίζονται από εξωτερική πηγή, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα, με τις πωλήσεις του 2025 να είναι αυξημένες κατά 41,1%, σε σχέση με το 2024, με 11.657 μονάδες συνολικά, και με τη BYD να έχει τη δική της συμβολή σε αυτή τη πορεία.

Η κινεζική μάρκα, ονομάζει τη δική της plug-in hybrid τεχνολογία ως DM-I, και πλάι στο Seal U DM-i προσθέτει τώρα το Sealion 5 DM-i.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό SUV μήκους 4,738μ., πλάτους 1,860μ. και ύψους 1,710μ., που φέρει full LED προβολείς, λεπτά φώτα ημέρας LED, ανάγλυφη μάσκα, μυώδεις ώμους τροχών, κολόνα D σε αντίθετο χρωματισμό, πίσω φωτεινή μπάρα που συνδέει οπτικά τα γωνιώδη full-LED φώτα, καθώς και μία λεπτή ενσωματωμένη αεροτομή.

Στην καμπίνα, θα βρούμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD, που υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, και προσφέρει χρήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες σε μια προσαρμόσιμη διεπαφή. Το σύστημα περιλαμβάνει δημοφιλείς εφαρμογές μουσικής/streaming και υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air (OTA), επιτρέποντας την προσθήκη νέων λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου.

Με 2,71μ. μεταξόνιο έχει άνετους χώρους για 5 ενήλικες επιβάτες, προσφέρει 463 λίτρα όγκου στον χώρο αποσκευών και οι πλάτες των πίσω καθισμάτων διαιρούνται σε αναλογία 40:60.

Όλες οι εκδόσεις του Sealion 5 DM-i διαθέτουν στάνταρ τη χρήσιμη λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW.

Τώρα, το κινητήριο σύστημα DM (Dual Mode) λειτουργεί είτε αμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, είτε σε υβριδική λειτουργία (HEV), όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα.

Το σύστημα, μέγιστης ισχύος 212 ίππων και ροπής 300 Nm, συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1.5lt, που τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Comfort με μπαταρία 12,96 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 62 χλμ., συνολική αυτονομία 992 χλμ., 7,7 δευτ. επιτάχυνση και 170 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα (62 γρ./χλμ. εκπομπές ρύπων) και έκδοση Design με μπαταρία 18,3 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ., συνολική αυτονομία έως 1.016 χλμ., 8,1 δευτ. επιτάχυνση και ίδια τελική ταχύτητα (48 γρ./χλμ. εκπομπές ρύπων). Η ηλεκτρική αυτονομία δεν είναι η μεγαλύτερη στην αγορά, αλλά σε συνδυασμό με την τιμή του μοντέλου, είναι πολύ συμφέρουσα.

Η δε σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 2,1 λίτρα/100 χλμ.

Το Sealion 5 DM-i προσφέρεται με τιμές από 31.990 ευρώ, είναι κατάλληλο για εταιρική χρήση, φέρει πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού και συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).