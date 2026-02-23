Changan: Νέα καταστήματα από τη Βελμάρ σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη

Μετά το πρώτο κατάστημα στο Χαλάνδρι της Αττικής, που άνοιξη η Βελμάρ (εταιρεία λιανικής του ομίλου Βασιλάκη), για πωλήσεις αυτοκινήτων της κινεζικής Changan (την εισάγει ο ίδιος όμιλος), προστέθηκαν νέα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, ήδη λειτουργούν δύο νέα καταστήματα στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Κηφισού 100 και στην Αργυρούπολη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 572, ενώ σύντομα θα προστεθούν καταστήματα σε Ηράκλειο Κρήτης και Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μοντέλα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα καταστήματα, είναι δύο αμιγώς ηλεκτρικά SUV, το Deepal S05 και το μεγαλύτερο Deepal S07, τα οποία πρόκειται να οδηγήσω σε λίγο καιρό και θα σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου.