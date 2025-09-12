Changan: Τον Οκτώβριο κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με δύο ηλεκτρικά μοντέλα

Η κινεζική Changan, η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί 86 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 8 ευρωπαϊκές χώρες και μέχρι το τέλος του 2025 θα εισέλθει σε 10 ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, κάνει ντεμπούτο και στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2025, από τον όμιλο Βασιλάκη, όπως εγκαίρως έχουμε γράψει.

Το πρώτο σημείο πώλησης θα είναι στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 292 και μέχρι το τέλος του 2025 θα υπάρχουν συνολικά 6 καταστήματα πωλήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Changan θα εισάγει, μέσω του αντιπροσώπου της, δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV, αρχικά, τα οποία παρουσιάζει έως και τις 14 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου.

Πρόκειται για τα Deepal S05 και Deepal S07, ενώ αργότερα προγραμματίζει να φέρει και plug-in υβριδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στο μεσαίο D-SUV Deepal S07, είναι αρκετά σπορτίφ, αποδίδει 218 ίππους με 320 Nm ροπής και με μπαταρία 79,97 kWh χαρίζει αυτονομία έως 475 χλμ. Η τιμή που ανακοινώθηκε στο Μόναχο είναι 45.000 ευρώ (χωρίς επιδότηση), ενώ το αυτοκίνητο απέσπασε 5 αστέρια ασφάλειας από τις δοκιμές πρόσκρουσης του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP.

Για το δε μικρομεσαίο C-SUV Deepal S05 αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Πιθανότατα θα εισαχθεί σε δύο πολύ ισχυρές εκδόσεις, πισωκίνητη και τετρακίνητη, και θα έχει αυτονομία έως 485 χλμ., ενώ η τιμή που ανακοινώθηκε είναι 39.000 ευρώ.