Chery: Φέρνει και υβριδική έκδοση στο Tiggo 7

Η έκδοση υπόσχεται μέση κατανάλωση καυσίμου 5,7 λίτρα στα 100 χλμ.
Δημήτρης Μπαλής

Πλάι στο βενζινοκίνητο Tiggo 7 που φορά μοτέρ 1.6 TGDI – 147 hp και το Tiggo 7 plug-in hybrid των 279 hp με 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και πάνω από 1.000 χλμ. συνολική και με τη βενζίνη, η Chery βάζει μια υβριδική έκδοση.

Το Tiggo 7 HEV θα εφοδιάζεται με νέο υβριδικό κινητήρα Acteco 1.5 TGDI 5ης γενιάς, με θερμική απόδοση 44,5%.

Το μοτέρ αποδίδει 224 ίππους και υπόσχεται χαμηλή μέση κατανάλωση καυσίμου, μόλις 5,7 λίτρα/100 χλμ., με αποτέλεσμα να προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τα 880 χλμ..

Το 61% του αμαξώματος του Tiggo 7 HEV είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό.

Η καμπίνα διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, και πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 1,1 τ.μ., ενώ πρακτικότητα προσφέρει ο χώρος αποσκευών.

Το μοντέλο αναμένεται στην Ελλάδα πριν το καλοκαίρι και θα έχει τις ίδιες διαστάσεις με τις άλλες εκδόσεις, δηλαδή 4,553 μ. μήκος, 1,862 μ. πλάτος και 1,696 μ. ύψος, με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2,67 μ., χαρίζοντας χώρο για 5 ενήλικες επιβάτες.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να ενδυναμώσει περισσότερο τις εξαγωγές της κινεζικής μάρκας, η οποία δραστηριοποιείται σε πάνω από 120 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 23 στην Ευρώπη.

