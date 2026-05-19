Η One-Off Ferrari των 3 εκατ. ευρώ

Μια νέα Ferrari από τη σειρά One-Off, μέρος του προγράμματος Special Projects, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των Ferrari Racing Days στο σιρκουί του Οστιν, στο Τέξας.

Η HC25 σχεδιασμένη από το Ferrari Design Studio υπό την καθοδήγηση του Flavio Manzoni, φέρει V8 κινητήρα εσωτερικής καύσης που προέρχεται από την F8 Spider – το τελευταίο μοντέλο Prancing Horse με ανοιχτή οροφή που διέθετε τον μη υβριδικό turbo V8 σε θέση στο κέντρο και πίσω – από την οποία κληρονομεί τη διάταξη, και το πλαίσιο.

Η HC25 γίνεται, έτσι, μέρος του πιο αποκλειστικού τμήματος της γκάμας – μιας συλλογής μοναδικών αυτοκινήτων, που σχεδιάστηκαν και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις επιθυμίες ενός μόνο πελάτη.

Το κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό της HC25 έγκειται στη φιλοδοξία της να επανερμηνεύσει τις φόρμες των spider της Ferrari, με κινητήρα στο κέντρο και πίσω. Το στυλ της HC25 παραμένει αισθησιακό και πληθωρικό, εκφράζοντας γύρω από τους τροχούς τη μυώδη δύναμη που είναι χαρακτηριστική των μοντέλων Ferrari, σχεδόν απηχώντας την αισθητική γλώσσα της F80.

Αυτό το One-Off μπορεί να θεωρηθεί ως μια ιδανική γέφυρα: αφενός ολοκληρώνει την ιστορία της εμβληματικής πλατφόρμας V8 με κινητήρα στο κέντρο και πίσω, αφετέρου προβάλλεται στο φουτουριστικό μονοπάτι που έχει ακολουθήσει η Ferrari με τις ναυαρχίδες των μοντέλων της, τις Ferrari 12Cilindri και F80. Οι φόρμες είναι καθαρές και απλές, ορίζονται από κάθετες πλευρές που πλαισιώνονται από αιχμηρά οικόσημα, καθαρά σκαλισμένες γραμμές και γεωμετρικούς ρυθμούς.

Η πλάγια όψη αποκτά δυναμική σε σχήμα βέλους, και η λαβή της πόρτας είναι ενσωματωμένη σε μια μακριά λεπίδα από συμπαγές αλουμίνιο, η οποία εκτείνεται σαν γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών του αμαξώματος. Επίσης, οι μονάδες φωτισμού ενσωματώνονται άψογα στο σχεδιασμό. Στο μπροστινό μέρος, ο προβολέας έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μονάδες που δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε καμία Ferrari, ενώ τα DRL, τα φώτα ημέρας, εδώ υιοθετούν για πρώτη φορά μια κάθετη διάταξη.

Με την αντίθεση γυαλιστερών και ματ επιφανειών, κίτρινες πινελιές των λογότυπων της Ferrari και κίτρινες δαγκάνες φρένων στα ισχυρά φρένα, κίτρινα γραφικά που θυμίζουν τα σχήματα μπούμερανγκ που φαίνονται τόσο στα πλευρά όσο και στα φώτα ημέρας, και 20άρες ζάντες πέντε ακτίνων, η HC25 διαθέτει κινητήρα V8 σε διάταξη 90 μοιρών, Turbo, 3.902 κ.εκ., που αποδίδει 720 ίππους στις 7.000 σ.α.λ., με ροπή 770 Nm στις 3.250 σ.α.λ., με αναλογία 185 ίππους ανά λίτρο. Το δε κιβώτιο 7 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, προέρχεται από τη Formula 1. Επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 2,9 δευτ., με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 340 χλμ./ώρα.

Διαθέτει ηλεκτρονικό διαφορικό, ABS/EBD υψηλής απόδοσης, και πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το αμάξωμα έχει μήκος 4,758 μ., πλάτος 2,006 μ. και ύψος μόλις 1,183 μ., ενώ το μεταξόνιο ορίζεται στα 2,650 μ. και το πορτ-μπαγκάζ χωρά 200 λίτρα αποσκευών.

Κοστίζει περίπου 3 εκατ. ευρώ.