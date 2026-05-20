Νέο, μικρό ηλεκτρικό από τον όμιλο Stellantis

Την απόφαση να ξαναμπεί δυναμικά στην κατηγορία Α, των μικρών αυτοκινήτων πόλης, με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, έλαβε ο όμιλος Stellantis.

Κι αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς μάρκες του ομίλου όπως η Citroen με το C1, η Peugeot με το 108, η Opel με το Adam, είχαν πολύ εμπορικά αυτοκίνητα, ενώ βέβαιο θεωρείται ότι θα υπάρξει μοντέλο και για τη Fiat, μικρότερο του 500.

Τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα E-Car αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028.

Το «E» στο E-Car σημαίνει European, Emotion, Electric και Environmental friendly. Αυτό το τμήμα μοντέλων που θα παραχθεί στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δυνατότητές του να ενισχύσει τις θέσεις εργασίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή στην Ευρώπη, διαδραματίζοντας παράλληλα ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της ευρύτερης υιοθέτησης πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων για βολική, καθημερινή, αστική κινητικότητα.

«Οι πελάτες μας ζητούν μια αναβίωση μικρών, κομψών οχημάτων, που παράγονται με υπερηφάνεια στην Ευρώπη, τα οποία είναι επίσης προσιτά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η Stellantis απαντά στο κάλεσμά τους με συναρπαστικά νέα μοντέλα για πολλές μάρκες. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιό μας στο Pomigliano της Ιταλίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa.

Με την ανάθεση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο Pomigliano – και τις δυνατότητες σημαντικών όγκων παραγωγής – η Stellantis αξιοποιεί τη μακρά ιστορία του εργοστασίου στην παραγωγή μερικών από τα πιο εμβληματικά και προσιτά αυτοκίνητα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου Fiat Panda.