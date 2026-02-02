Chery: Στην Ελλάδα η ναυαρχίδα Tiggo 9

Δυναμική είσοδο έκανε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 στην Ελλάδα η κινεζική Chery, η οποία εισάγεται από τον όμιλο Spanos.

Κι αυτό καταγράφηκε στις πωλήσεις, με 1.027 μονάδες, εκ των οποίων το 49% ήταν Tiggo 4, ένα υβριδικό μοντέλο στα B-SUV.

Με την εταιρεία να διαθέτει και τα Tiggo 7 στην κατηγορία C και Tiggo 8 στην κατηγορία D, αμφότερα σε υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις, κάπου ήταν λογικό να κάνει τέτοιες πωλήσεις, διότι θα είναι σαφώς πολύ δυσκολότερο με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Εντός του 2026 αναμένεται και το αμιγώς ηλεκτρικό Tiggo 3.

Τη δεδομένη στιγμή οι πωλήσεις της Chery στην Ελλάδα προέρχονται από 5 σημεία στην Αθήνα, και από 1 σε Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κοζάνη, Πρέβεζα, Καβάλα. Στόχος είναι το δίκτυο να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ οι πωλήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες ανάμεσα σε λιανική και εταιρικές πωλήσεις.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σπανό, επικεφαλής του ομίλου Spanos: «Αυτό που έγινε πέρυσι είναι όμορφο, με το λανσάρισμα της Chery στην Ελλάδα, η στρατηγική της οποία είναι SUV μοντέλα, υβριδικά και με τις κατάλληλες τιμές».

Όσον αφορά στο εργοστάσιο, η Chery κατέγραψε 2.806.393 πωλήσεις παγκοσμίως το 2025, εκ των οποίων τα 1.334.020 ήταν εξαγωγές, κάτι που επιβεβαιώνει ότι για 23 συνεχόμενες χρονιές η μάρκα είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας της Κίνας.

Το Tiggo 9 AWD plug-in hybrid

Πρόκειται για ένα SUV, ναυαρχίδα της μάρκας, με 7 θέσεις, μήκος 4,8μ., πλάτος 1,9μ. και ύψος 1,7μ., με βάρος 2.308 κιλά και ικανότητα έλξης 850 κιλών (με φρένα).

Η τεράστια εξαγωνική μάσκα είναι σήμα κατατεθέν, ενώ ξεχωρίζουν οι τροχοί αλουμινίου 20 ιντσών, τα φώτα LED εμπρός και πίσω σε όλο το πλάτος, και η ηλεκτρική πίσω πόρτα.

Στην καμπίνα, η οποία είναι πλημμυρισμένη από ένα σαλόνι με συνθετικό δέρμα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός πίσω και θερμαινόμενα (του συνοδηγού διπλώνει εντελώς πίσω η πλάτη), θα βρούμε 10,25 ιντσών πίνακα οργάνων, 15,6 ιντσών οθόνη αφής, head-up display, διζωνικό κλιματισμό, μοτίβο ξύλου στην επένδυση στο ταμπλό και στις πόρτες, και 14 ηχεία (και στο προσκέφαλο του οδηγού).

Ο χώρος αποσκευών είναι τεράστιος με 889 λίτρα στην 5θέσια διάταξη, με τα δύο τελευταία καθίσματα διπλωμένα, περιορίζεται στα 143 στην 7θέσια διάταξη και εκτοξεύεται στα 2.065 λίτρα μόνο με τις 5 θέσεις διπλωμένες.

Το plug-in hybrid κινητήριο σύστημα του Tiggo 9, αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης 1.5lt με θερμική απόδοση 44,5% (ισχύος 143 ίππων με 220 Nm ροπής), ένα κιβώτιο 3 ταχυτήτων με ενσωματωμένο ηλεκτρομοτέρ, δύο ακόμα ηλεκτρικά μοτέρ (ένα μπροστά, ένα πίσω), και μια μπαταρία 35kWh.

Η διάταξη αυτή προσφέρει τετρακίνηση AWD, με τη συνολική απόδοση του συστήματος να είναι 428 ίπποι και 580 Nm ροπής, χαρίζοντας επιτάχυνση 5,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, και 180 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα.

Το σημαντικό είναι ότι η μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία δίνει 148 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, με τη συνολική αυτονομία, μαζί με τη βενζίνη, να επαρκεί για πάνω από 1.000 χλμ.

Τώρα, υπάρχει διακόπτης για να επιλέξεις αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία EV, αλλά η μπαταρία δεν εξαντλείται ποτέ, καθώς στο περίπου 15% γυρίζει σε καύσιμο βενζίνη, ενώ υπάρχει και επιλογή Hybrid.

Το κινητήριο σύστημα προσφέρει, συνολικά, 4 σενάρια λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρικό, συνδυαστικό, παράλληλο, και ανάκτηση ενέργειας

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα και 6 προγράμματα (Mode) οδήγησης: Sport, Snow, Eco, Normal, Off Road, και Mad, ανάλογα τις συνθήκες.

Το μοντέλο προσφέρεται με πάνω από 20 συστήματα ADAS υποβοήθησης οδηγού, προσφέρει αυτόματο παρκάρισμα, 10 αερόσακους, και είναι κατασκευασμένο 85% από χάλυβας υψηλής αντοχής.

Τιμή στα 52.490 ευρώ και προσφέρεται για εταιρικές πωλήσεις, με φοροαπαλλαγές.

Αναλυτικότερη παρουσίαση στην πλήρη δοκιμή του αυτοκινήτου.