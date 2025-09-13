Chery Tiggo 4 από 22.990 ευρώ και επίσημο λανσάρισμα της Chery στην Ελλάδα

Το Chery Grand Launch Event σηματοδότησε και επίσημα τη δυναμική είσοδο της κινεζικής φίρμας στη χώρας μας στον υπέροχο χώρο του ξενοδοχείου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, παρουσία περισσότερων από 400 καλεσμένων.



Η εντυπωσιακή εκδήλωση δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τη διάθεση της Chery να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα με την πλήρη γκάμα των SUV, τα οποία διαθέτουν την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid. Ο στόλος της Chery είναι έτοιμος να καλύψει όλες τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, επιδεικνύοντας προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Chery Tiggo 4

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκαίνουριο Chery Tiggo 4 και η αποκάλυψή του έγινε ύστερα από ένα εντυπωσιακό drone show.

Το Tiggo 4 είναι το μικρό αδερφάκι των Tiggo 7 και Tiggo 8 και ήρθε να ταράξει τα νερά στην ανταγωνιστική κατηγορία B-SUV με πλήρη βασικό εξοπλισμό, προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης και την πιο προσιτή τιμή στην κατηγορία με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Έχει μήκος 4.307 χλστ., μεταξόνιο 2.604 χλστ. και χώρο αποσκευών χωρητικότητας 470 λίτρων, από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία. Η σχεδίασή του είναι μοντέρνα και δυναμική. Στο εμπρός μέρος, η μεγάλη μάσκα με το τρισδιάστατο μοτίβο και τα λεπτά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εντυπωσιάζει, ενώ οι καθαρές γραμμές του τονίζουν τη σύγχρονη εμφάνισή του. Στο πίσω μέρος, τα βλέμματα τραβάει η φωτεινή λωρίδα που κάνει το Tiggo 4 να ξεχωρίζει με τη δική του προσωπικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα και στο εσωτερικό η εικόνα είναι φρέσκια και ποιοτική. Αμέσως παρατηρούμε τη συστοιχία δύο οθονών 12,3 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το infotainment, με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto.

Κάτω από το καπό του Tiggo 4 συναντάμε ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα το οποίο αποτελείται από έναν 1.500άρη βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, με συνδυαστική ισχύ 204 ίππων και 310 Nm ροπής, ενώ η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου. Από στάση φτάνει τα 100 χλμ./ ώρα σε 8,9 δλ., ενώ η μέση κατανάλωση είναι 5,3 λτ./100 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Το Tiggo 4 διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά στην εκδόση Comfort, της οποίας η τιμή ξεκινάει από 22.990 ευρώ και στην Premium Auto, με τιμή από 24.990 ευρώ και 12ετή εγγύηση.

Chery Grand Launch Event

Στο χώρο του πολυτελούς ξενοδοχείου, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα SUV της Chery, να εξερευνήσουν το εσωτερικό τους και τους μεγάλους χώρους τους, να μάθουν για την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH) που προσφέρει αυτονομία έως 1.200 χλμ., καθώς και να γνωρίσουν διάφορα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι φωνητικές εντολές ή η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε άλλες συσκευές (V2L). Επίσης, οι παρευρισκόμενοι συνομίλησαν με τους ανθρώπους της ελληνικής εισαγωγικής Spanos Group, καθώς και με τα στελέχη της Chery Europe που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Ο κ. Γιώργος Σπανός, Managing Director του Spanos Group, δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία, η οποία ήδη έχει αρχίσει να δείχνει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, ενώ ο κ. Frank Wang, Deputy General Manager της Chery Europe, μίλησε για το όραμα της εταιρείας.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής, Δημήτρης Μακαλιάς, ανέλαβε το ρόλο του συντονισμού της εκδήλωσης, αλλά και της ξενάγησης του κοινού στα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων Chery με τον ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Τη βραδιά έντυσαν οι μαγευτικοί ήχοι της άρπας του Κώστα Μηλιωτάκη, ενώ οι μουσικές του DJ Βασίλη Κουμεντάκου δημιούργησαν funky ατμόσφαιρα.

Το Chery Grand Launch Event στέφθηκε με επιτυχία και ήταν το λανσάρισμα που ταιριάζει στην κινεζική εταιρεία-κολοσσό, η οποία πρωταγωνιστεί επί 22 χρόνια στις εξαγωγές και ήρθε η ώρα να κάνει την παρουσία της αισθητή και στην Ελλάδα με προηγμένα SUV στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, ευρύ δίκτυο συνεργατών ανά την επικράτεια και τη σιγουριά της εγγύησης 12 ετών.