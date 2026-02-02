Citroen: Έφερε το ηλεκτρικό C3 και με μικρότερη μπαταρία σε τιμή 17.990 ευρώ

Μια ακόμα πιο προσιτή, οικονομικά, πρόταση του αμιγώς ηλεκτρικού e-C3 προσφέρει η Citroen.

Πλάι στην έκδοση Comfort, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 44 kWh, με αυτονομία έως 322 χλμ., τοποθετείται η έκδοση Urban, με μικρότερη μπαταρία 30 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 214 χλμ., σε μικτό κύκλο, ενώ στην πόλη, με την συνεχή ανάκτηση ενέργειας, η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 302 χλμ.

Σημειώνω ότι και οι δύο εκδόσεις, Comfort και Urban, έχουν τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 hp.

Η έκδοση Urban διατίθεται με τιμή 17.990 ευρώ (περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση και την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής εταιρείας Συγγελίδη), τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Οι άλλες δύο εκδόσεις του Citroen e-C3, η PLUS κοστίζει 19.900 ευρώ και η MAX 20.900 ευρώ, αμφότερες οι τιμές κατόπιν των επιδοτήσεων.