Driveit

Citroen: Επιστρέφει στους αγώνες και θα τρέξει στη Formula E

Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών Μονοθεσίων ξεκινά τη σεζόν 2025-2026
citroen-teaser-formula-e
Δημήτρης Μπαλής

Σαν βόμβα έπεσε η είδηση ότι η Citroen επιστρέφει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και μάλιστα με ηλεκτρικό μονοθέσιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E.

Η πρόσκληση είναι μεγάλη και από τεχνολογικής πλευράς αλλά και από την πλευρά του ανταγωνισμού, σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολλές προσπεράσεις.

Η εργοστασιακή ομάδα της Citroen θα κάνει ντεμπούτο στη 12η σεζόν του θεσμού, 2025-2026, με στόχο να κυνηγήσει τη διάκριση απέναντι σε καταξιωμένες ομάδες.

Η Citroen θεωρεί ότι με δημοφιλείς αγώνες στην καρδιά των πόλεων, ένα νεανικό, αφοσιωμένο, συνδεδεμένο κοινό και μια τεχνολογική, διεθνή βιτρίνα για το μέλλον της κινητικότητας, μπορεί να αναδείξει τα δικά της πλεονεκτήματα.

Η γαλλική μάρκα θα ανακοινώσει περισσότερα στις 20 Οκτωβρίου, ενώ θα δούμε να τρέχει το μονοθέσιό της στις επίσημες δοκιμές της Formula E, για πρώτη φορά στις 27-30 Οκτωβρίου στο Circuit Ricardo Tormo στη Βαλένθια, ενώ ο πρώτος αγώνας της σεζόν, από του 18 του πρωταθλήματος, θα γίνει στο Σάο Πάολο στις 6 Δεκεμβρίου.

Σημειώνω ότι ο όμιλος Stellantis έχει και την DS Automobiles στη Formula E σε συνεργασία με την PENSKE.

Θυμίζω ότι η Citroen έχει κερδίσει στο ράλι Ντακάρ, έχει 9 τίτλους οδηγών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), 8 τίτλους κατασκευαστών στο WRC, 3 τίτλους οδηγών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (WTCC), 3 νίκες σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων WTCC και έχει πετύχει πολλές άλλες διακρίσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo