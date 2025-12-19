Συμβαίνει τώρα:
Citroen: Με μοντέλα παραγωγής και το πρωτότυπο ELO στις Βρυξέλλες

Το νέο C5 Aircross, το Ami στην έκδοση Dark Side, το πρωτότυπο ELO, και το μονοθέσιο της Formula E
Δημήτρης Μπαλής

Στην πρώτη έκθεση αυτοκινήτου του 2026, στις Βρυξέλλες, 9-18 Ιανουαρίου, η Citroen θα είναι παρούσα σε έναν χώρο που απεικονίζει όλη τη δημιουργικότητα και την καινοτομία της μάρκας.

Σε παγκόσμια πρεμιέρα θα είναι το πρωτότυπο Citroen ELO, μαζί με μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα, με το νέο C5 Aircross, φιναλίστ στην εκλογή «Αυτοκινήτου της χρονιάς 2026» στην Ευρώπη, και το μικρό AMI στην έκδοση Dark Side, ενώ θα δείξει και το μονοθέσιό της στη Formula E, που έκανε ντεμπούτο στη νέα σεζόν 2025-2026 του θεσμού, που ξεκίνησε από το Σάο Πάολο και η Citroen πήρε το πρώτο της βάθρο.

Το πρωτότυπο ELO είναι ένα πραγματικό εργαστήριο ιδεών. Συμπαγές (4,10 μ.), αλλά απίστευτα ευρύχωρο, 100% ηλεκτρικό, μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, μετατρέποντας το εσωτερικό σε έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης, για ταξίδια, χαλάρωση, αναψυχή και τηλεργασία.

Επίσης, το νέο C5 Aircross έρχεται στην καρδιά της αγοράς των C-SUV, πιο μυώδες και με βελτιωμένη αεροδυναμική.

Γενναιόδωρο σε χώρους, με καθίσματα Advanced Comfort και ένα εκσυγχρονισμένο ταμπλό με μεγάλη οθόνη αφής Cascade για βελτιωμένη εργονομία και διαισθητικότητα, προβολείς Matrix LED και πολλές επιλογές σε κινητήρια συστήματα.

Το C5 Aircross διατίθεται ως υβριδικό με αυτονομία έως και 950 χλμ., ως plug-in υβριδικό με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ. σε αστικές συνθήκες και σχεδόν 1.100 χλμ. σε συνδυασμό με τη βενζίνη, και ως ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως και 520 χλμ.

Καταλήγοντας, το Citroen Ami Dark Side ενισχύει την ηλεκτρική μικρο-κινητικότητα της μάρκας. Ηδη έχει προσελκύσει σχεδόν 85.000 χρήστες από την κυκλοφορία του και ανανεώθηκε με πιο στιβαρή εμφάνιση το 2025. Τώρα, στη νέα έκδοση Ami Dark Side, είναι ενισχυμένο με λευκά γραφικά στοιχεία.

Παραμένει συμπαγές, 100% ηλεκτρικό, και μπορεί να οδηγηθεί από την ηλικία των 14 ετών.

