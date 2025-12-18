Citroen: Σε περιοδεία ένα Berlingo με καύσιμο από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη

Ένα ακόμα σημαντικό εγχείρημα προς τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μηδενικές εκπομπές ρύπων, έρχεται από τον όμιλο Stellantis.

Έχω ξαναγράψει για καύσιμα που προέρχονται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη και μάλιστα υπάρχει και στην Ελλάδα διαδικασία που συγκεντρώνει τέτοιες ποσότητες.

Τώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος HVO Aurora Trial, μια πρωτοβουλία που προωθεί τη μείωση των εκπομπών CO2 σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του καυσίμου (well-to-wheel), ένα Citroen Berlingo, με κινητήρα που λειτουργεί με HVO, μαζί με ένα Fiat Ducato, επισκέπτονται το εργοστάσιο παραγωγής στο Vigo, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας που διοργανώνεται από τη Stellantis και την SPH3.

Στόχος είναι να αναδειχτούν τα οφέλη ενός ανανεώσιμου καυσίμου που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη, ώστε να προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μια άμεση και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για τη σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών CO2, χωρίς την ανάγκη αλλαγής οχημάτων.

Σημειώνω ότι η SPH3 είναι μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στους έξυπνους αισθητήρες για «έξυπνα» καύσιμα, και παρακολουθεί και τεκμηριώνει τη χρήση του HVO, υπολογίζοντας τις εκπομπές CO2 σε πραγματικό χρόνο.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία θα συνεχιστεί και σε άλλες σημαντικές πόλεις, με στόχο τη συλλογή δεδομένων, την ανταλλαγή εμπειριών και τη διεύρυνση της γνώσης γύρω από τη χρήση καυσίμων της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα.

Καταλήγοντας, όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα του ομίλου Stellantis που διατίθενται σήμερα στην αγορά είναι ήδη πλήρως συμβατά με το πετρέλαιο HVO (πρότυπο καυσίμου EN15940). Πολλά πετρελαιοκίνητα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 που κυκλοφορούν σήμερα μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία τροποποίηση.