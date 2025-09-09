Cupra: Έτοιμο το νέο μικρό ηλεκτρικό Raval έστω και καμουφλαρισμένο

Ένα ακόμα μοντέλο της οικογένειας ηλεκτρικών, αστικών αυτοκινήτων του Brand Group Core, του ομίλου Volkswagen, από την CUPRA, μέλος του ομίλου, παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το CUPRA Raval το περιμέναμε πολύ καιρό και τώρα εμφανίστηκε μεν καμουφλαρισμένο με βινύλιο, ωστόσο το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να μπει στην παραγωγή, θα λανσαριστεί το 2026 και θα είναι οικονομικά πολύ προσιτό.

Σημειώνω ότι το 2026 η CUPRA γιορτάζει 8 χρόνια από την ίδρυσή της και το Raval θα είναι το 8ο μοντέλο της.

Το αυτοκίνητο με μόλις 4 μέτρα μήκος, ξεχωρίζει από μακριά ότι είναι CUPRA, από μπροστά, με τις πτυχές στο καπό, έχει σπορ πλαίσιο, χαμηλωμένο κατά 1,5εκ., βελτιωμένη ανάρτηση και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης για μεγαλύτερη ευελιξία, ESC Sport.

Θα προσφέρεται με δύο μπαταρίες, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και διαφορετικές εκδόσεις, με την κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166kW) να φέρει CUPRABucket καθίσματα, ανάρτηση DCC Sport, ζάντες 19 ιντσών με φαρδύτερα ελαστικά 235 χλστ. και ηλεκτρονικό διαφορικό ολίσθησης VAQ.

Ανάμεσα στον εξοπλισμό ξεχωρίζουν το Travel Assist με αλλαγή λωρίδας και Traffic Light (αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών), το Intelligent park Assist και μία περιμετρική κάμερα 360 μοιρών.