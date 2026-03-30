CUPRA: Νέα έκδοση Tavascan με 190 ηλεκτρικούς ίππους και 435 χλμ. αυτονομία

Μια νέα, πιο προσιτή οικονομικά έκδοση, λιγότερο ισχυρή και με μικρότερη μπαταρία από τις εκδόσεις 210kW/77kWh και VZ 250kW/77kWh, εισάγει η CUPRA στο Tacascan.

Βέβαια, το λιγότερο ισχυρή είναι σχετικό όταν μιλάμε για 190 ίππους (140kW), ενώ και η μπαταρία των 58kWh διόλου ευκαταφρόνητη είναι με τα 435 χλμ. αυτονομίας που χαρίζει.

Σε όλες τις εκδόσεις, το αναβαθμισμένο Tavascan ενισχύεται με ένα νέο, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και ένα σύστημα ψυχαγωγίας που τώρα υποστηρίζεται από Android για μια πιο διαισθητική εμπειρία χρήστη.

Επίσης, το νέο τιμόνι φέρει φυσικά κουμπιά και λειτουργίες προσανατολισμένες στην απόδοση, όπως το Launch Control (διαθέσιμο αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη μπαταρία 77kWh), που εξασφαλίζει μέγιστη επιτάχυνση από στάση.

Ένα ακόμα νέο στοιχείο είναι το έξυπνο σύστημα ελέγχου κλιματισμού. Λειτουργεί μέσω νέων ηλεκτρικών αεραγωγών που ενεργοποιούνται ακόμη και πριν ο οδηγός εισέλθει στην καμπίνα, απλά όταν πλησιάζει με το κλειδί στο όχημα. Τότε, το σύστημα προκυκλοφορεί τον αέρα και προσαρμόζει την κατεύθυνσή του με βάση τους επιβάτες και τη θέση του ήλιου και μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω φωνητικών εντολών για πρόσθετη ευκολία.

Παράλληλα, μέσω έξυπνης κάρτας και ψηφιακών κλειδιών (έως 4 τον αριθμό), οι οδηγοί μπορούν να ξεκλειδώσουν, να εκκινήσουν και να μοιραστούν την πρόσβαση στο όχημα χρησιμοποιώντας το smartphone τους.

Κατά τα άλλα, το Tavascan εφοδιάζεται με τεχνολογία V2L, για να φορτίζει εξωτερικές συσκευές (π.χ. laptop, ψησταριά κλπ.), παρέχει οδήγηση one pedal driving, και φέρει premium σύστημα ήχου με 12 ηχεία και καθηλωτικό ήχο από την Sennheiser.