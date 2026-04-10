CUPRA: Πλήρης αποκάλυψη για το ηλεκτρικό Raval με 2 μπαταρίες και 4 ιπποδυνάμεις

Παρουσιάστηκε το νέο hatchback μοντέλο της ισπανικής μάρκας που έρχεται το καλοκαίρι με τιμές από περίπου 26.000 ευρώ
cupra-raval
Δημήτρης Μπαλής

Το πολυδιαφημισμένο και πολυαναμενόμενο CUPRA Raval, επιτέλους αποκαλύφθηκε, καθώς η ισπανική μάρκα, του ομίλου Volkswagen, έδειχνε σταδιακά ορισμένες του λεπτομέρειες.

Το CUPRA Raval σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Martorell και βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+.

Με μήκος 4,046 μ., πλάτος 1,784 μ. και ύψος 1,518 μ., προσφέρεται με ευρεία γκάμα επιλογών και με δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής. Ξεχωρίζουν οι προβολείς Matrix LED, οι αναδυόμενες και φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών, και το φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA μπροστά και πίσω.

cupra-raval

Στην καμπίνα, το πλήρως οδηγοκεντρικό κόκπιτ με σπορ θέση οδήγησης και καθίσματα CUP Bucket, φέρει ενσωματωμένο σύστημα με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, ανασχεδιασμένο τιμόνι με φυσικά κουμπιά και δορυφορικούς διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης και paddles αναγεννητικής πέδησης.

cupra-raval

Παράλληλα, ο εσωτερικός φωτισμός, με δυναμικές προβολές φωτεινής δέσμης στα πάνελ των θυρών, μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού, ενώ το ηχοσύστημα 12 ηχείων Sennheiser χαρίζει δυναμικό ήχο.

Έχοντας μεταξόνιο 2,600 μ., φιλοξενεί 4 επιβάτες, ενώ με χώρο αποσκευών 441 λίτρων, διευκολύνει και στο ταξίδι.

cupra-raval

Το Raval θα προσφέρεται σε 4 εκδόσεις, όλες προσθιοκίνητες. Οι εκδόσεις Raval και Raval Plus εφοδιάζονται με μπαταρία 37 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 300 χλμ., ενώ αποδίδει 116 hp (85kW) και 135 hp (99 kW), αντίστοιχα. Οι δε εκδόσεις Endurance και VW φορούν τη μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh (έως 450 χλμ. αυτονομία η πρώτη και έως 400 χλμ. η δεύτερη), με ισχύ 211hp (155kW) και 226 hp (166 kW), αντίστοιχα.

Το μοντέλο διαθέτει χαμηλό πλαίσιο (-1,5 εκ. σε σχέση με τη στάνταρ πλατφόρμα), ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, και μεγαλύτερο μετατρόχιο κατά 1 εκ. για σταθερότητα και πρόσφυση, καθώς και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, ενώ η έκδοση VZ φέρει ηλεκτρονικό διαφορικό ολίσθησης, ανάρτηση DCC Sport, ESC OFF mode, ζάντες 19 ιντσών με φαρδύτερα ελαστικά 235 χιλιοστών. Με ροπή 290Nm, επιταχύνει σε 6,8 δευτ., με τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα, ενώ το ELaunch έχει εξελιχθεί αποκλειστικά από την CUPRA και προσφέρει την αίσθηση εκκίνησης σε αγώνα μέσα από μια συντονισμένη αλληλουχία εντυπωσιακού φωτισμού, κινούμενων γραφικών στο κόκπιτ και ειδικά σχεδιασμένων ήχων στο εσωτερικό, μετατρέποντας κάθε επιτάχυνση από στάση σε μια συναρπαστική εμπειρία.

cupra-raval

Σε όλες τις εκδόσεις ο οδηγός μπορεί να κινηθεί με λειτουργία Onepedal Driving, δηλαδή οδηγώντας ουσιαστικά μόνο με το πεντάλ του γκαζιού, επιτρέποντας άμεση και ομαλή επιβράδυνση, ενώ ανακτά ταυτόχρονα ενέργεια.

Εξάλλου, χάρη στην τεχνολογία VehicletoLoad (V2L) μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές συσκευές, όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα, απευθείας από το αυτοκίνητο. Η διαχείριση γίνεται ψηφιακά μέσω του MyCUPRA App για smartphone ή απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Raval, με έξυπνες λειτουργίες όπως το eRoute Planner και τη λειτουργία Plug & Charge για μοναδική δημόσια φόρτιση χωρίς κάρτες ή άλλες εφαρμογές.

Το CUPRA Raval εφοδιάζεται με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού και αναμένεται στην αγορά προς το καλοκαίρι, με τιμές από περίπου 26.000 ευρώ.

