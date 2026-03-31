CUPRA Terramar: Ένα σπορ SUV, πραγματικός ήρωας που νικά τη βαρετή καθημερινότητα

Και πράγματι, το CUPRA Terramar στην έκδοση eHybrid, είναι εδώ για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των υβριδικών μοντέλων, με τη χαμηλή κατανάλωση και των αμιγώς ηλεκτρικών, με την πολύ χαμηλή κατανάλωση και τα πολλά ηλεκτρικά χιλιόμετρα.

Κι είναι μια plug-in hybrid πρόταση που έχει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει.

Όπως πρωταγωνιστεί η ίδια η CUPRA στην αγορά, η οποία από μια σπορτίφ μάρκα που γεννήθηκε από τη SEAT το 2018, έχει καταφέρει με τα περίτεχνα και γεμάτο δυναμισμό μοντέλα της, να κατακτήσει όσους οδηγούς η αδρεναλίνη δεν παραμένει μια κοιμισμένη ορμόνη, αλλά κι εκείνους που θέλουν να βρουν τρόπο να την ξυπνήσουν.

Ένα κινούμενο γλυπτό έργο τέχνης

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στη Βαρκελώνη, εξαρχής ως CUPRA, το Terramar αποτελεί ένα έργο βγαλμένο από τα καλύτερα εργαστήρια γλυπτικής.

Σμιλευμένο σε κάθε εκατοστό των 4,519μ. μήκους, 1,863μ. πλάτους και 1,584μ. ύψους SUV αμάξωμα, και με αυτό το αναγνωρίσιμο, πλέον, χάλκινο σήμα στη μάσκα, το Terramara απ’ όπου κι αν το κοιτάξεις θα βρεις στοιχεία που θα σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Τα τρία τριγωνικά φώτα CUPRA Matrix LED Ultra, συνθέτουν τη νέα φωτεινή υπογραφή της μάρκας, το καπό φέρει πτυχές, η μπροστινή όψη σου φέρνει στο νου τα…σαγόνια του καρχαρία και οι αεραγωγοί είναι εκεί για να ψύχουν καλά το ισχυρό θερμικό μοτέρ.

Οι σκαλισμένοι θόλοι των τροχών, οι τονισμένοι πίσω ώμοι και το χαμήλωμα της οροφής, ενισχύουν την εικόνα ενός σπορ SUV, με ζάντες 18, 19 και 20 ιντσών σε χρώμα χαλκού και σκούρες ράγες οροφής.

Η ενιαία φωτιζόμενη πίσω μπάρα, με το επίσης φωτιζόμενο σήμα της μάρκας στη μέση, και ο διαχύτης χαμηλά, εκτός από κομψότητα αναδεικνύουν και δυναμισμό.

Καλωσόρισμα που σε καθηλώνει στην καμπίνα

Πόση ώρα θα καθίσεις να το παρατηρείς απ’ έξω; Φτάνει, μπες μέσα διότι εκεί θα καθίσεις περισσότερο και ίσως να μη θέλεις να βγεις.

Και πώς να βγεις όταν έχεις τέτοιο καλωσόρισμα. Με το που ξεκλειδώνεις, ανάβουν όλα τα φώτα, προβάλλεται η λέξη CUPRA μπροστά και το λογότυπο CUPRA στο έδαφος, από την κάμερα στους καθρέπτες.

Γεμάτη θαλπωρή η καμπίνα, σε αγκαλιάζει από άκρη σε άκρη. Χρειάζεσαι –αλήθεια είναι-πολλή ώρα για να περιεργαστείς το εσωτερικό. Και που να πρωτοπέσει το μάτι σου. Στο σπορ δερμάτινο τιμόνι με τα δύο μπουτόν, εκατέρωθεν, για την εκκίνηση και τα προφίλ οδήγησης; Στις λεπτομέρειες αλουμινίου στην κονσόλα και το ταμπλό, που έχουν οδηγοκεντρικό προσανατολισμό; Στην ψηλά τοποθετημένη οθόνη infotainment των 12,9 ιντσών, που διαθέτει ένα slider αφής με ρετρό φωτισμό; Στον ψηφιακό πίνακα 10,25 ιντσών με ένα κεντρικό όργανο μπροστά από τον οδηγό; Στο Head-up Display που προβάλλει πληροφορίες στο παρμπρίζ, ακριβώς μπροστά σου; Στα μπάκετ καθίσματα που είναι κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά, από 100% ανακυκλωμένο SEAQUAL YARN που προέρχεται από πλαστικά που ανακτώνται από παραλίες, ωκεανούς, εκβολές ποταμών και θάλασσες ή από 73% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Το ανάγλυφο λογότυπο CUPRA στα προσκέφαλα, οι ραφές στο χρώμα του χαλκού που ταιριάζουν με τα πλαίσια στους αεραγωγούς και τα πάνελ των θυρών, μαζί με τον εσωτερικό φωτισμό, δημιουργούν ένα μοναδικό, ευχάριστο περιβάλλον.

Πέντε ενήλικες θα καθίσουν άνετα, με 400 λίτρα στο πορτ-μπαγκάζ αρκετά για ταξίδι, ενώ αν δεν έχει πίσω επιβάτες και σύρεις τον πάγκο των πίσω καθισμάτων κατά 15 εκ. μπροστά, ο χώρος αυξάνεται στα 490 λίτρα.

Περίσσια δύναμη που δεν κοστίζει τόσο

Μπορεί να πέρασες αρκετή ώρα παρατηρώντας το σύνολο, όμως άξιζε τον κόπο. Ετσι δεν είναι;

Και που να δεις αν αξίζει πατώντας το γκάζι…

Αυτό που επισήμανα στην αρχή. Το CUPRA Terramar στην eHybrid εκδοχή του εφοδιάζεται με μια νέα γενιά plug-in υβριδικού συστήματος κίνησης, που συνδυάζει επιδόσεις και μεγάλη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία.

Κι έχεις επιλογές, με 204 ίππους ή 272 PS στην έκδοση VZ, που επιταχύνει σε 7,3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα. Και οι δύο προτάσεις συνδυάζουν ένα κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI, με έναν ηλεκτροκινητήρα και μία μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 19,7 kWh. Το αποτέλεσμα είναι να σου προσφέρει έως 118 χλμ. με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, ώστε να κινείσαι αθόρυβα και χωρίς να ρυπαίνεις, ενώ έχεις και πολλή χαμηλή μέση κατανάλωση καυσίμου, συνδυαστικά.

Δοκίμασέ το παντού για να το νιώσεις

Κι επειδή CUPRA είναι και τα γονίδια είναι σπορ και μόνο, η νέα πλατφόρμα MQB Evo, με χαμηλωμένη κατά 1 εκ. ανάρτηση, εγγυάται κράτημα, με τα αμορτισέρ να είναι όσο σκληρά χρειάζεται για δυναμική οδήγηση, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.

Με ένα προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που βαραίνει το τιμόνι στις υψηλές ταχύτητες, φρένα υψηλής απόδοσης της εταιρείας Akebono με εξαπίστονες δαγκάνες και διάτρητα δισκόφρενα, το CUPRA Terramar ελίσσεται και υπακούει σε κάθε πρόσταγμα που ορίζει το προφίλ οδήγησης που επίλεξες από τον διακόπτη CUPRA στο τιμόνι: Comfort, Performance, CUPRA, Offroad (για τις τετρακίνητες εκδόσεις) και Individual.

Το ESC μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία Sport σε όλες τις παραλλαγές του μοντέλου, ενώ στην ισχυρή έκδοση VZ eHybrid 272PS, μπορεί και να απενεργοποιηθεί.

Το CUPRA Terramar πλαισιώνεται από ένα νέας γενιάς ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας και έχει πρόσβαση στο οικοσύστημα CUPRA μέσω του My CUPRA App. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα ασύρματης, ταχείας φόρτισης με ισχύ έως και 15W και τεχνολογία ψύξης και εφοδιάζεται με μία ευρεία γκάμα χαρακτηριστικών ασφάλειας και άνεσης, μεταξύ των οποίων τα συστήματα: Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), Travel Assist, Side & Exit Assist, Emergency Assist & Attention και Drowsiness Assist.

Το CUPRA Terramar, εν κατακλείδι, αποτελεί μια πρόταση που σε μυεί στα προτερήματα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να έχεις το άγχος του ανεφοδιασμού, αλλά να έχεις το δέος των επιδόσεων.

Κι επιπλέον, είναι ιδανικό για εταιρική χρήση με τις ισχύουσες φοροαπαλλαγές.

Τιμές από 37.990 ευρώ στην έκδοση 1.5 eTSI 150hp DSG MHEV.