Dacia: Δεύτερη στις πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη

Πολύ δυναμική είναι η πορεία της Dacia στην Ευρώπη, ειδικά στο επίπεδο της λιανικής πώλησης, δηλαδή απευθείας σε πελάτες.

Η ρουμανική μάρκα του ομίλου Renault, ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πωλήσεων λιανικής στη γηραιά ήπειρο, με μερίδιο αγοράς 7,9%.

Συνολικά, παγκοσμίως, η Dacia πούλησε 697.408 οχήματα το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σύγκριση με το 2024.

Αυτή η επίδοση βασίστηκε πολύ στο Sandero που κατέγραψε 289.295 μονάδες και παραμένει το επιβατικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είναι το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες στην Ευρώπη από το 2017.

Το Duster, με 193.974 μονάδες που πωλήθηκαν παγκοσμίως, είναι το δεύτερο SUV με τις καλύτερες πωλήσεις σε πελάτες λιανικής στην Ευρώπη.

Σημαντική και η συνεισφορά του Bigster με 67.573 μονάδες παγκοσμίως, το Jogger κατέγραψε 73.695 πωλήσεις, ενώ το ηλεκτρικό Spring με 35.034 μονάδες παγκοσμίως, είχε αύξηση 53%. Το Spring –που δεν εισάγεται, πλέον, στην Ελλάδα- είναι για πρώτη φορά το ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας Α με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια πώλησης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2025, οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων Dacia αυξήθηκαν κατά 122% και ένα στα τέσσερα οχήματα Dacia που πωλήθηκαν είναι πλέον ηλεκτροκίνητα, διπλάσια από ό,τι το 2024.

Στην Ευρώπη, η Dacia συνολικά με επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά είχε μερίδιο ρεκόρ 4,0%, και διατήρησε την 10η θέση της.

Το 2026, η Dacia θα συνεχίσει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της, με τη φιλοδοξία να προσφέρει μια υβριδική ή 100% ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο. Το 2026, η μάρκα θα παρουσιάσει επίσης ένα νέο αυτοκίνητο θερμικό ICE και υβριδικό στην μικρομεσαία κατηγορία C.

Ταυτόχρονα, η Dacia επεκτείνει τη γκάμα των ηλεκτροκίνητων κινητήρων της με την κυκλοφορία του συστήματος κίνησης Hybrid-G 150 4×4 στα Duster και Bigster στα τέλη του 2025. Μια έκδοση βενζίνης θα ακολουθήσει το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία της μάρκας.